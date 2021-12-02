https://ria.ru/20211202/shakhta-1761841148.html

Ростехнадзор назвал основную версию ЧП на шахте "Листвяжная"

Ростехнадзор назвал основную версию ЧП на шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 02.12.2021

Ростехнадзор назвал основную версию ЧП на шахте "Листвяжная"

Основная версия аварии, произошедшей на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области - взрыв метана, комиссия работает над выяснением причин взрыва, сообщил глава... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T15:34

2021-12-02T15:34

2021-12-02T16:10

происшествия

кемеровская область

владимир путин

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

россия

александр трембицкий

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости/Прайм. Основная версия аварии, произошедшей на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области - взрыв метана, комиссия работает над выяснением причин взрыва, сообщил глава Ростехнадзора Александр Трембицкий в ходе совещания у президента РФ Владимира Путина."Рассматриваются все возможные версии, но можно сделать вывод, что основная версия, что взрыв метановоздушной смеси произошел в подготовительном забое, причины будем выяснять", - рассказал Трембицкий о промежуточных итогах работы комиссии по ЧП на "Листвяжной".Он добавил, что работа комиссии продолжится до полного всестороннего выяснения причин.Трембицкий подробно рассказал, какую именно работу проводит комиссия: анализ систем работы в шахте, проверку безопасности, моделирование аварии на основе показателей датчиков. Так как многие пострадавшие отравились, Ростехнадзор также вызвал на место ЧП производителей средств индивидуальной защиты для выборочной проверки и экспертизы.Неделю назад, 25 ноября, на шахте "Листвяжная" взорвался метан, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели. Через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Итого жертвами трагедии стал 51 человек.Ростехнадзор в день аварии создал комиссию по ее расследованию.

https://ria.ru/20211202/shakhta-1761834621.html

кемеровская область

россия

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происшествия, кемеровская область, владимир путин, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), россия, александр трембицкий, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе