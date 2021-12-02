https://ria.ru/20211202/shakhta-1761839430.html

Суд подтвердил смерть 36 человек, находящихся в шахте "Листвяжная"

Суд подтвердил смерть 36 человек, находящихся в шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 02.12.2021

Суд подтвердил смерть 36 человек, находящихся в шахте "Листвяжная"

Суд подтвердил смерть 36 человек, находящихся в шахте "Листвяжная" в Кузбассе после ЧП - это ускорит выплаты их родственникам, еще четыре семьи отказались... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T15:28

2021-12-02T15:28

2021-12-02T15:41

сергей цивилев

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

кемеровская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Суд подтвердил смерть 36 человек, находящихся в шахте "Листвяжная" в Кузбассе после ЧП - это ускорит выплаты их родственникам, еще четыре семьи отказались подписать документы, пока не поднимут тела, сообщил губернатор Сергей Цивилев.По его словам, выплаты пострадавшим и семьям погибших уже начались, при этом было обстоятельство, которое задерживало этот процесс - не было справки о смерти находящихся под землей."На сегодня решением судов установлен факт смерти 36 человек, которые находятся сейчас под землей, четыре человека отказались подписывать заявление, хотят в начале увидеть своих родных и близких ", - сказал Цивилев на совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса.Метан взорвался в "Листвяжной" неделю назад, 25 ноября, когда под землей было 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Итого жертвами трагедии стал 51 человек.По последним данным, в общей сложности на поверхность были подняты тела 13 погибших. В шахте остаются 38 погибших - 36 горняков и два горноспасателя.

https://ria.ru/20211202/putin-1761836080.html

кемеровская область

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сергей цивилев, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)