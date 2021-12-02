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Суд подтвердил смерть 36 человек, находящихся в шахте "Листвяжная"
Суд подтвердил смерть 36 человек, находящихся в шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 02.12.2021
Суд подтвердил смерть 36 человек, находящихся в шахте "Листвяжная"
Суд подтвердил смерть 36 человек, находящихся в шахте "Листвяжная" в Кузбассе после ЧП - это ускорит выплаты их родственникам, еще четыре семьи отказались... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T15:28
2021-12-02T15:41
сергей цивилев
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
кемеровская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Суд подтвердил смерть 36 человек, находящихся в шахте "Листвяжная" в Кузбассе после ЧП - это ускорит выплаты их родственникам, еще четыре семьи отказались подписать документы, пока не поднимут тела, сообщил губернатор Сергей Цивилев.По его словам, выплаты пострадавшим и семьям погибших уже начались, при этом было обстоятельство, которое задерживало этот процесс - не было справки о смерти находящихся под землей."На сегодня решением судов установлен факт смерти 36 человек, которые находятся сейчас под землей, четыре человека отказались подписывать заявление, хотят в начале увидеть своих родных и близких ", - сказал Цивилев на совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса.Метан взорвался в "Листвяжной" неделю назад, 25 ноября, когда под землей было 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Итого жертвами трагедии стал 51 человек.По последним данным, в общей сложности на поверхность были подняты тела 13 погибших. В шахте остаются 38 погибших - 36 горняков и два горноспасателя.
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сергей цивилев, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
15:28 02.12.2021 (обновлено: 15:41 02.12.2021)
 
Суд подтвердил смерть 36 человек, находящихся в шахте "Листвяжная"

Глава Кузбасса Цивилев: суд подтвердил смерть 36 человек, находящихся в шахте "Листвяжная"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Кемеровской области Сергей Цивилев общается с журналистами у шахты "Листвяжная" в городе Белово
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев общается с журналистами у шахты Листвяжная в городе Белово - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Суд подтвердил смерть 36 человек, находящихся в шахте "Листвяжная" в Кузбассе после ЧП - это ускорит выплаты их родственникам, еще четыре семьи отказались подписать документы, пока не поднимут тела, сообщил губернатор Сергей Цивилев.
По его словам, выплаты пострадавшим и семьям погибших уже начались, при этом было обстоятельство, которое задерживало этот процесс - не было справки о смерти находящихся под землей.
Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи с председателем правления госкомпании Российские автомобильные дороги Вячеславом Петушенко - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
Вчера, 15:15
Путин сообщил о необходимости принятия дополнительных мер после ЧП на шахте
"На сегодня решением судов установлен факт смерти 36 человек, которые находятся сейчас под землей, четыре человека отказались подписывать заявление, хотят в начале увидеть своих родных и близких ", - сказал Цивилев на совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса.
Метан взорвался в "Листвяжной" неделю назад, 25 ноября, когда под землей было 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Итого жертвами трагедии стал 51 человек.
По последним данным, в общей сложности на поверхность были подняты тела 13 погибших. В шахте остаются 38 погибших - 36 горняков и два горноспасателя.
 
Сергей ЦивилевАвария на шахте "Листвяжная" в КузбассеКемеровская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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