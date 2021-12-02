https://ria.ru/20211202/shakhta-1761837199.html
Семьям погибших и пострадавшим на шахте "Листвяжная" предоставят квартиры
Семьям погибших и пострадавшим на шахте "Листвяжная" предоставят квартиры - РИА Новости, 02.12.2021
Семьям погибших и пострадавшим на шахте "Листвяжная" предоставят квартиры
Семьям погибших и пострадавших после ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе будет предоставлено более 40 квартир, доложил губернатор Сергей Цивилев президенту РФ... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T15:20
2021-12-02T15:20
2021-12-02T16:07
кемеровская область
сергей цивилев
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
происшествия
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Семьям погибших и пострадавших после ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе будет предоставлено более 40 квартир, доложил губернатор Сергей Цивилев президенту РФ Владимиру Путину.Как сообщил на том же совещании глава Ростехнадзора Александр Трембицкий, основная версия аварии на "Листвяжной" - взрыв метана, комиссия работает над выяснением причин взрыва. Работа комиссии продолжится до полного всестороннего выяснения причин, добавил Трембицкий.ЧП на "Листвяжной" произошло неделю назад, 25 ноября, когда под землей было 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. В общей сложности жертвами трагедии стал 51 человек. По последним данным, на поверхность были подняты тела 13 погибших. В шахте остаются 38 погибших - 36 горняков и два горноспасателя.
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кемеровская область, сергей цивилев, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, происшествия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
15:20 02.12.2021 (обновлено: 16:07 02.12.2021)
Семьям погибших и пострадавшим на шахте "Листвяжная" предоставят квартиры
Семьям погибших и пострадавшим на шахте "Листвяжная" предоставят более 40 квартир