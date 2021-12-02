https://ria.ru/20211202/shakhta-1761834621.html

Путин призвал выяснить все причины и обстоятельства ЧП на шахте в Кузбассе

Путин призвал выяснить все причины и обстоятельства ЧП на шахте в Кузбассе - РИА Новости, 02.12.2021

Путин призвал выяснить все причины и обстоятельства ЧП на шахте в Кузбассе

Президент РФ Владимир Путин на совещании по аварии на шахте "Листвяжная", из-за которой 25 ноября погибли шахтеры и спасатели, заявил, что нужно выяснить все... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T15:09

2021-12-02T15:09

2021-12-02T15:28

происшествия

кемеровская область

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании по аварии на шахте "Листвяжная", из-за которой 25 ноября погибли шахтеры и спасатели, заявил, что нужно выяснить все причины и обстоятельства происшествия в Кузбассе."Разумеется, должны быть выяснены все причины и обстоятельства произошедшего", - сказал Путин в четверг."Ситуацию важно держать на постоянном личном контроле и дальше", - сказал Путин на совещании по развитию угольной отрасли в Кузбассе.Он отметил, что находился на постоянной связи с главой региона Сергеем Цивилевым, руководством МЧС России."Как было доложено, по предварительным данным, авария произошла из-за целого ряда нарушений правил и техники безопасности", - заявил российский президент.Неделю назад, 25 ноября, на шахте "Листвяжная" взорвался метан, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Итого жертвами трагедии стал 51 человек.

кемеровская область

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происшествия, кемеровская область, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе