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На "Листвяжной" развернули буровые установки для ликвидации последствий ЧП

На "Листвяжной" развернули буровые установки для ликвидации последствий ЧП - РИА Новости, 02.12.2021

На "Листвяжной" развернули буровые установки для ликвидации последствий ЧП

Семь буровых установок развернуто на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области для устранения последствий произошедшего в конце ноября ЧП, две уже остановлены на РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T10:40

2021-12-02T10:40

2021-12-02T10:40

происшествия

кемеровская область

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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КЕМЕРОВО, 2 дек- РИА Новости. Семь буровых установок развернуто на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области для устранения последствий произошедшего в конце ноября ЧП, две уже остановлены на контрольных точках, сообщает пресс-служба администрации правительства региона.Утром 25 ноября на "Листвяжной" произошло задымление, под землей были 285 человек. Большинство из них удалось вывести на поверхность, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. В результате трагедии погибли 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. В настоящее время ведутся работы по откачке воды и стабилизации газовой атмосферы в шахте."Технический совет утвердил подробный план действий в научном обосновании для всех вариантов возможных событий. В соответствии с ними развернуто 7 буровых установок. Две уже остановлены на контрольных точках — 20 метров до штрека, идет их обсадка. Продолжается бурение трех скважин для подачи в шахту стабилизирующих веществ. Газы, необходимые для закачивания (азот, углекислый газ, хладон), готовы с большим запасом. Горноспасатели работают на водоотливе, подаче инертизирующих веществ и на отборе проб шахтной атмосферы", – говорится в сообщении.Отмечается, что работы проводятся согласно оперативному плану. Для принятия экспертных решений привлечены специалисты ФГКУ "Национальный горноспасательный центр" и Научного центра ВостНИИ по безопасности работ в горной промышленности.

кемеровская область

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происшествия, кемеровская область, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе