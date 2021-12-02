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На "Листвяжной" развернули буровые установки для ликвидации последствий ЧП
На "Листвяжной" развернули буровые установки для ликвидации последствий ЧП - РИА Новости, 02.12.2021
На "Листвяжной" развернули буровые установки для ликвидации последствий ЧП
Семь буровых установок развернуто на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области для устранения последствий произошедшего в конце ноября ЧП, две уже остановлены на РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T10:40
2021-12-02T10:40
происшествия
кемеровская область
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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КЕМЕРОВО, 2 дек- РИА Новости. Семь буровых установок развернуто на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области для устранения последствий произошедшего в конце ноября ЧП, две уже остановлены на контрольных точках, сообщает пресс-служба администрации правительства региона.Утром 25 ноября на "Листвяжной" произошло задымление, под землей были 285 человек. Большинство из них удалось вывести на поверхность, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. В результате трагедии погибли 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. В настоящее время ведутся работы по откачке воды и стабилизации газовой атмосферы в шахте."Технический совет утвердил подробный план действий в научном обосновании для всех вариантов возможных событий. В соответствии с ними развернуто 7 буровых установок. Две уже остановлены на контрольных точках — 20 метров до штрека, идет их обсадка. Продолжается бурение трех скважин для подачи в шахту стабилизирующих веществ. Газы, необходимые для закачивания (азот, углекислый газ, хладон), готовы с большим запасом. Горноспасатели работают на водоотливе, подаче инертизирующих веществ и на отборе проб шахтной атмосферы", – говорится в сообщении.Отмечается, что работы проводятся согласно оперативному плану. Для принятия экспертных решений привлечены специалисты ФГКУ "Национальный горноспасательный центр" и Научного центра ВостНИИ по безопасности работ в горной промышленности.
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РИА Новости
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происшествия, кемеровская область, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
10:40 02.12.2021
 
На "Листвяжной" развернули буровые установки для ликвидации последствий ЧП

Семь буровых установок развернули на шахте "Листвяжная" для устранения последствий аварии

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в фотобанкБурение скважин в местах предполагаемого эпицентра взрыва на шахте "Листвяжная"
Бурение скважин в местах предполагаемого эпицентра взрыва на шахте Листвяжная - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
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КЕМЕРОВО, 2 дек- РИА Новости. Семь буровых установок развернуто на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области для устранения последствий произошедшего в конце ноября ЧП, две уже остановлены на контрольных точках, сообщает пресс-служба администрации правительства региона.
Утром 25 ноября на "Листвяжной" произошло задымление, под землей были 285 человек. Большинство из них удалось вывести на поверхность, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. В результате трагедии погибли 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. В настоящее время ведутся работы по откачке воды и стабилизации газовой атмосферы в шахте.
"Технический совет утвердил подробный план действий в научном обосновании для всех вариантов возможных событий. В соответствии с ними развернуто 7 буровых установок. Две уже остановлены на контрольных точках — 20 метров до штрека, идет их обсадка. Продолжается бурение трех скважин для подачи в шахту стабилизирующих веществ. Газы, необходимые для закачивания (азот, углекислый газ, хладон), готовы с большим запасом. Горноспасатели работают на водоотливе, подаче инертизирующих веществ и на отборе проб шахтной атмосферы", – говорится в сообщении.
Отмечается, что работы проводятся согласно оперативному плану. Для принятия экспертных решений привлечены специалисты ФГКУ "Национальный горноспасательный центр" и Научного центра ВостНИИ по безопасности работ в горной промышленности.
"Это отцы, братья, мужья". Траур по погибшим на шахте "Листвяжная"
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Кузбасс скорбит. В память о погибших на "Листвяжной" шахтерах и спасателях организовали стихийные мемориалы.

Местные жители возлагают цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
1 из 9

Кузбасс скорбит. В память о погибших на "Листвяжной" шахтерах и спасателях организовали стихийные мемориалы.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

В Кемерово цветы возлагают к подножию монумента "Память шахтерам Кузбасса".

Местные жители несут цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
2 из 9

В Кемерово цветы возлагают к подножию монумента "Память шахтерам Кузбасса".

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Кемеровчане у мемориала "Память шахтерам Кузбасса".

Местные жители возлагают цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
3 из 9

Кемеровчане у мемориала "Память шахтерам Кузбасса".

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Жители Белово несут цветы на аллею шахтерской славы в Грамотеино. Здесь расположен мемориал горноспасателям, погибшим в 2000 году на шахте "Комсомолец".

Жители поселка Грамотеино Кемеровской области во время возложения цветов к мемориалу работникам Военизированной горноспасательной части на аллее Шахтерская слава
4 из 9

Жители Белово несут цветы на аллею шахтерской славы в Грамотеино. Здесь расположен мемориал горноспасателям, погибшим в 2000 году на шахте "Комсомолец".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

На мемориал возложены гвоздики, рядом стоят более десятка свечей.

Цветы у мемориала работникам Военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) на аллее Шахтерская слава в Кемеровской области
5 из 9

На мемориал возложены гвоздики, рядом стоят более десятка свечей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Одна из местных жительниц рассказала, что трагедия коснулась всех: "Это шахтерский город, в каждой семье так или иначе есть шахтер. Это отцы, братья, мужья".

Местные жители возлагают цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
6 из 9

Одна из местных жительниц рассказала, что трагедия коснулась всех: "Это шахтерский город, в каждой семье так или иначе есть шахтер. Это отцы, братья, мужья".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Цветы и соболезнования оставляют в Новокузнецке, Москве и других городах.

Местные жители несут цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
7 из 9

Цветы и соболезнования оставляют в Новокузнецке, Москве и других городах.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Траур в Кемеровской области продлится с 26 по 28 ноября.

Цветы в память о погибших на шахте Листвяжная у мемориала погибшим шахтерам Кузбасса в Кемерове
8 из 9

Траур в Кемеровской области продлится с 26 по 28 ноября.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

В регионе приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия.

Приспущенный флаг на здании администрации Кемеровской области
9 из 9

В регионе приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
1 из 9

Кузбасс скорбит. В память о погибших на "Листвяжной" шахтерах и спасателях организовали стихийные мемориалы.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
2 из 9

В Кемерово цветы возлагают к подножию монумента "Память шахтерам Кузбасса".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
3 из 9

Кемеровчане у мемориала "Память шахтерам Кузбасса".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
4 из 9

Жители Белово несут цветы на аллею шахтерской славы в Грамотеино. Здесь расположен мемориал горноспасателям, погибшим в 2000 году на шахте "Комсомолец".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
5 из 9

На мемориал возложены гвоздики, рядом стоят более десятка свечей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
6 из 9

Одна из местных жительниц рассказала, что трагедия коснулась всех: "Это шахтерский город, в каждой семье так или иначе есть шахтер. Это отцы, братья, мужья".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
7 из 9

Цветы и соболезнования оставляют в Новокузнецке, Москве и других городах.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
8 из 9

Траур в Кемеровской области продлится с 26 по 28 ноября.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
9 из 9

В регионе приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
 
ПроисшествияКемеровская областьАвария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
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