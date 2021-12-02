https://ria.ru/20211202/semyanya-1761888458.html

На Алтае создадут запас семян лесных растений

На Алтае создадут запас семян лесных растений - РИА Новости, 02.12.2021

На Алтае создадут запас семян лесных растений

Порядка 2,8 тонны семян лесных растений заготовят в Алтайском крае к концу года, такой показатель предусмотрен нацпроектом "Экология", сообщает правительство... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T17:47

2021-12-02T17:47

2021-12-02T17:47

алтайский край

общество

экология

наука

природа

алтайский край

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

россия

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БАРНАУЛ, 2 дек - РИА Новости. Порядка 2,8 тонны семян лесных растений заготовят в Алтайском крае к концу года, такой показатель предусмотрен нацпроектом "Экология", сообщает правительство региона на своём официальном сайте."2,8 тонны семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения на участках вырубленных и погибших лесов заготовят в Алтайском крае к 31 декабря. Такой показатель предусмотрен проектом "Сохранение лесов" национального проекта "Экология". По данным министерства природных ресурсов и экологии региона, лесоводы Алтайского края, в том числе краевые автономные учреждения и арендаторы лесных участков, заготовили порядка 194,5 тонны шишек сосны", - говорится в сообщении.Уточняется, что семена сосны созревают в сентябре и всю зиму остаются в шишках. Поэтому период с октября по март идеально подходит для заготовки лесосеменного сырья, отмечают в ведомстве."Сырье заготавливают преимущественно на постоянных лесосеменных плантациях в Панкрушихинском, Ключевском, Степно-Михайловском, Озерском и других лесничествах, а также при лесосечных работах с нормальных деревьев. Площадь подобных объектов в регионе превышает 400 гектаров. Плюсовые деревья значительно превосходят остальные по высоте и диаметру, а в конечном счете и по массе древесины. Всего по Алтайскому краю насчитывается 542 таких дерева. Каждое из них имеет свой паспорт и номер", - уточняют в правительстве.Семена с таких деревьев обладают улучшенными наследственными свойствами и высокими посевными качествами. После сбора шишки направляют в Алтайский лесной селекционно-семеноводческий центр на полный цикл переработки."Со 100 килограммов шишки получается порядка 1 килограмма семян сосны. Партии заготовленных лесных семян направляют в филиал федерального бюджетного учреждения "Рослесозащита" - Центр защиты леса Алтайского края для определения класса качества семян и посевных характеристик", - говорится в сообщении.Отобранные и проверенные семена хранят на складе Алтайского селекционно-семеноводческого центра со специальным температурным режимом. Большой запас семян позволит восстанавливать лес даже в неурожайные годы."По оценке Рослесхоза, Алтайский край продвинулся и в части выращивания посадочного материала, и в развитии питомнического хозяйства. Главная цель федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" - достижение баланса выбытия-воспроизводства лесов - ежегодно выполняется", - резюмируют в правительстве.

https://ria.ru/20211201/altay-1761681668.html

https://ria.ru/20211201/zhile-1761677939.html

https://ria.ru/20211126/belokurikha-1760867443.html

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общество, экология, наука, природа, алтайский край, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), россия