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Президенты Литвы, Польши и Украины призвали ввести санкции против России
Президенты Литвы, Польши и Украины призвали ввести санкции против России - РИА Новости, 02.12.2021
Президенты Литвы, Польши и Украины призвали ввести санкции против России
Президенты Литвы, Польши и Украины Гитанас Науседа, Анджей Дуда и Владимир Зеленский призвали ввести новые санкции в отношении России, говорится в совместном... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T20:04
2021-12-02T20:04
в мире
оон
владимир зеленский
нато
анджей дуда
северный поток — 2
гитанас науседа
россия
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ВАРШАВА, 2 дек – РИА Новости. Президенты Литвы, Польши и Украины Гитанас Науседа, Анджей Дуда и Владимир Зеленский призвали ввести новые санкции в отношении России, говорится в совместном заявлении глав государств, опубликованном в четверг.Заявление приурочено к 30-летию признания независимости Украины Польшей и Литвой.Президенты призвали международное сообщество "усилить санкции в отношении Российской Федерации в связи с ее продолжающейся агрессией против Украины" и "еще раз призвали Кремль к деэскалации ситуации путем отвода своих войск с украинских границ и временно оккупированных территорий".Также стороны подчеркнули, что отношения настоящего стратегического партнерства между странами "успешно выдержали испытание временем и продолжают укрепляться" и подтвердили свою приверженность дальнейшему развитию стратегического партнерства между Украиной, Литвой и Польшей на основе общих ценностей и интересов."Подтвердили четкую приверженность дальнейшему расширению их сотрудничества по широкому кругу вопросов, таких как безопасность, оборона, экономика, энергетика и другие, в том числе в рамках формата Люблинского треугольника. Литовская Республика и Республика Польша подтверждают полную поддержку членства Украины в ЕС и НАТО; выразили взаимную поддержку и солидарность в связи с миграционным кризисом, искусственно созданным и организованным Минском на литовско-белорусской и польско-белорусской границах, и заявили о решимости объединить усилия для противодействия этому кризису. Они также отметили, что эта гибридная атака является прямой угрозой безопасности всей Европы", - отмечается в заявлении.Подчеркивается, что стороны выразили "особую обеспокоенность" в связи с продолжающимся ухудшением ситуации в области безопасности и стабильности в регионе, а также растущими угрозами, включая гибридные, "что является результатом, в частности, российской агрессии, а также согласились с необходимостью совместных усилий для усиления устойчивости к этим угрозам для противодействия им более эффективным и скоординированным способом"."Подтвердили твердую приверженность дальнейшему укреплению европейской энергетической безопасности и в этой связи выразили глубокую обеспокоенность проектом "Северный поток — 2", являющимся вызовом для безопасности европейского региона. Они выразили готовность совместно действовать с целью противостояния монополизации европейского газового рынка Россией, использующей энергетику как геополитический инструмент", - говорится в заявлении.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20211202/psaki-1761913422.html
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в мире, оон, владимир зеленский, нато, анджей дуда, северный поток — 2, гитанас науседа, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
20:04 02.12.2021
 
Президенты Литвы, Польши и Украины призвали ввести санкции против России

Президенты Литвы, Польши и Украины призвали ввести новые санкции против России

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМосква в преддверии Нового года
Москва в преддверии Нового года - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВАРШАВА, 2 дек – РИА Новости. Президенты Литвы, Польши и Украины Гитанас Науседа, Анджей Дуда и Владимир Зеленский призвали ввести новые санкции в отношении России, говорится в совместном заявлении глав государств, опубликованном в четверг.
Заявление приурочено к 30-летию признания независимости Украины Польшей и Литвой.
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
19:40
В США увидели выгоду от диалога с Россией
Президенты призвали международное сообщество "усилить санкции в отношении Российской Федерации в связи с ее продолжающейся агрессией против Украины" и "еще раз призвали Кремль к деэскалации ситуации путем отвода своих войск с украинских границ и временно оккупированных территорий".
Также стороны подчеркнули, что отношения настоящего стратегического партнерства между странами "успешно выдержали испытание временем и продолжают укрепляться" и подтвердили свою приверженность дальнейшему развитию стратегического партнерства между Украиной, Литвой и Польшей на основе общих ценностей и интересов.
"Подтвердили четкую приверженность дальнейшему расширению их сотрудничества по широкому кругу вопросов, таких как безопасность, оборона, экономика, энергетика и другие, в том числе в рамках формата Люблинского треугольника. Литовская Республика и Республика Польша подтверждают полную поддержку членства Украины в ЕС и НАТО; выразили взаимную поддержку и солидарность в связи с миграционным кризисом, искусственно созданным и организованным Минском на литовско-белорусской и польско-белорусской границах, и заявили о решимости объединить усилия для противодействия этому кризису. Они также отметили, что эта гибридная атака является прямой угрозой безопасности всей Европы", - отмечается в заявлении.
Подчеркивается, что стороны выразили "особую обеспокоенность" в связи с продолжающимся ухудшением ситуации в области безопасности и стабильности в регионе, а также растущими угрозами, включая гибридные, "что является результатом, в частности, российской агрессии, а также согласились с необходимостью совместных усилий для усиления устойчивости к этим угрозам для противодействия им более эффективным и скоординированным способом".
"Подтвердили твердую приверженность дальнейшему укреплению европейской энергетической безопасности и в этой связи выразили глубокую обеспокоенность проектом "Северный поток — 2", являющимся вызовом для безопасности европейского региона. Они выразили готовность совместно действовать с целью противостояния монополизации европейского газового рынка Россией, использующей энергетику как геополитический инструмент", - говорится в заявлении.
Москва - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
10:51
Украинский журналист заявил, что Россия не боится новых санкций США
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
 
В миреООНВладимир ЗеленскийНАТОАнджей ДудаСеверный поток — 2Гитанас НауседаРоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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