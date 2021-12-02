https://ria.ru/20211202/sanktsii-1761917184.html

Президенты Литвы, Польши и Украины призвали ввести санкции против России

Президенты Литвы, Польши и Украины призвали ввести санкции против России - РИА Новости, 02.12.2021

Президенты Литвы, Польши и Украины призвали ввести санкции против России

Президенты Литвы, Польши и Украины Гитанас Науседа, Анджей Дуда и Владимир Зеленский призвали ввести новые санкции в отношении России, говорится в совместном... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T20:04

2021-12-02T20:04

2021-12-02T20:04

в мире

оон

владимир зеленский

нато

анджей дуда

северный поток — 2

гитанас науседа

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759767455_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_16c5a4d700a11754031329f408000cb8.jpg

ВАРШАВА, 2 дек – РИА Новости. Президенты Литвы, Польши и Украины Гитанас Науседа, Анджей Дуда и Владимир Зеленский призвали ввести новые санкции в отношении России, говорится в совместном заявлении глав государств, опубликованном в четверг.Заявление приурочено к 30-летию признания независимости Украины Польшей и Литвой.Президенты призвали международное сообщество "усилить санкции в отношении Российской Федерации в связи с ее продолжающейся агрессией против Украины" и "еще раз призвали Кремль к деэскалации ситуации путем отвода своих войск с украинских границ и временно оккупированных территорий".Также стороны подчеркнули, что отношения настоящего стратегического партнерства между странами "успешно выдержали испытание временем и продолжают укрепляться" и подтвердили свою приверженность дальнейшему развитию стратегического партнерства между Украиной, Литвой и Польшей на основе общих ценностей и интересов."Подтвердили четкую приверженность дальнейшему расширению их сотрудничества по широкому кругу вопросов, таких как безопасность, оборона, экономика, энергетика и другие, в том числе в рамках формата Люблинского треугольника. Литовская Республика и Республика Польша подтверждают полную поддержку членства Украины в ЕС и НАТО; выразили взаимную поддержку и солидарность в связи с миграционным кризисом, искусственно созданным и организованным Минском на литовско-белорусской и польско-белорусской границах, и заявили о решимости объединить усилия для противодействия этому кризису. Они также отметили, что эта гибридная атака является прямой угрозой безопасности всей Европы", - отмечается в заявлении.Подчеркивается, что стороны выразили "особую обеспокоенность" в связи с продолжающимся ухудшением ситуации в области безопасности и стабильности в регионе, а также растущими угрозами, включая гибридные, "что является результатом, в частности, российской агрессии, а также согласились с необходимостью совместных усилий для усиления устойчивости к этим угрозам для противодействия им более эффективным и скоординированным способом"."Подтвердили твердую приверженность дальнейшему укреплению европейской энергетической безопасности и в этой связи выразили глубокую обеспокоенность проектом "Северный поток — 2", являющимся вызовом для безопасности европейского региона. Они выразили готовность совместно действовать с целью противостояния монополизации европейского газового рынка Россией, использующей энергетику как геополитический инструмент", - говорится в заявлении.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20211202/psaki-1761913422.html

https://ria.ru/20211202/sanktsii-1761766203.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, оон, владимир зеленский, нато, анджей дуда, северный поток — 2, гитанас науседа, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии