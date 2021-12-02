https://ria.ru/20211202/sanktsii-1761916810.html
В ЕС готовы расширять санкции против Белоруссии
В ЕС готовы расширять санкции против Белоруссии - РИА Новости, 02.12.2021
В ЕС готовы расширять санкции против Белоруссии
ЕС после публикации нового санкционного пакета по Белоруссии заявил о готовности и далее расширять санкции, "если ситуация в стране не улучшится", говорится в... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T20:01
2021-12-02T20:01
2021-12-02T20:01
в мире
санкции ес в отношении белоруссии
белоруссия
евросоюз
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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БРЮССЕЛЬ, 2 дек – РИА Новости. ЕС после публикации нового санкционного пакета по Белоруссии заявил о готовности и далее расширять санкции, "если ситуация в стране не улучшится", говорится в распространенном заявлении Евросоюза.В четверг ЕС обнародовал очередной пятый по счету пакет персональных санкций по Белоруссии. В него вошли 17 физлиц и 11 организаций. Теперь общее число фигурантов антибелорусских санкций Евросоюза возросло до 183 физлиц и 26 организаций. Санкции предполагают запрет на въезд в ЕС для физических лиц, а также замораживание счетов физлиц и организаций. Кроме того, европейским лицам и компаниям запрещается передавать средства фигурантам этим списков."Мы готовы принять дальнейшие меры, включая меры против экономических субъектов, если ситуация в Белоруссии не улучшится", - указывается в документе.
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в мире, санкции ес в отношении белоруссии, белоруссия, евросоюз, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
В ЕС готовы расширять санкции против Белоруссии
В ЕС готовы расширять санкции против Белоруссии, "если ситуация в стране не улучшится"