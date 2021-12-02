https://ria.ru/20211202/sanktsii-1761916810.html

В ЕС готовы расширять санкции против Белоруссии

В ЕС готовы расширять санкции против Белоруссии - РИА Новости, 02.12.2021

В ЕС готовы расширять санкции против Белоруссии

ЕС после публикации нового санкционного пакета по Белоруссии заявил о готовности и далее расширять санкции, "если ситуация в стране не улучшится", говорится в... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T20:01

2021-12-02T20:01

2021-12-02T20:01

в мире

санкции ес в отношении белоруссии

белоруссия

евросоюз

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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БРЮССЕЛЬ, 2 дек – РИА Новости. ЕС после публикации нового санкционного пакета по Белоруссии заявил о готовности и далее расширять санкции, "если ситуация в стране не улучшится", говорится в распространенном заявлении Евросоюза.В четверг ЕС обнародовал очередной пятый по счету пакет персональных санкций по Белоруссии. В него вошли 17 физлиц и 11 организаций. Теперь общее число фигурантов антибелорусских санкций Евросоюза возросло до 183 физлиц и 26 организаций. Санкции предполагают запрет на въезд в ЕС для физических лиц, а также замораживание счетов физлиц и организаций. Кроме того, европейским лицам и компаниям запрещается передавать средства фигурантам этим списков."Мы готовы принять дальнейшие меры, включая меры против экономических субъектов, если ситуация в Белоруссии не улучшится", - указывается в документе.

https://ria.ru/20211202/volodin-1761912346.html

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в мире, санкции ес в отношении белоруссии, белоруссия, евросоюз, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии