https://ria.ru/20211202/sanktsii-1761904137.html

США ввели санкции против госдолга Белоруссии

США ввели санкции против госдолга Белоруссии - РИА Новости, 02.12.2021

США ввели санкции против госдолга Белоруссии

США ввели санкции против государственных долговых обязательств Белоруссии, сообщило американское министерство финансов. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T18:47

2021-12-02T18:47

2021-12-02T18:47

экономика

в мире

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министерство финансов сша

санкции

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ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. США ввели санкции против государственных долговых обязательств Белоруссии, сообщило американское министерство финансов.Оно запретило американским гражданам операции с "новыми долговыми обязательствами, эмитированными на срок более 90 дней 2 декабря 2021 года или позднее министерством финансов Республики Беларусь или Банком развития Республики Беларусь".В рамках нового санкционного пакета министерство финансов также запретило обращение этих бумаг на территории США, но пояснило, что иное взаимодействие с обеими структурами разрешено.

https://ria.ru/20211202/sanktsii-1761882031.html

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экономика, в мире, сша, белоруссия, министерство финансов сша, санкции