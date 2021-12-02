https://ria.ru/20211202/sanktsii-1761904137.html
США ввели санкции против госдолга Белоруссии
США ввели санкции против госдолга Белоруссии - РИА Новости, 02.12.2021
США ввели санкции против госдолга Белоруссии
США ввели санкции против государственных долговых обязательств Белоруссии, сообщило американское министерство финансов. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T18:47
2021-12-02T18:47
2021-12-02T18:47
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ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. США ввели санкции против государственных долговых обязательств Белоруссии, сообщило американское министерство финансов.Оно запретило американским гражданам операции с "новыми долговыми обязательствами, эмитированными на срок более 90 дней 2 декабря 2021 года или позднее министерством финансов Республики Беларусь или Банком развития Республики Беларусь".В рамках нового санкционного пакета министерство финансов также запретило обращение этих бумаг на территории США, но пояснило, что иное взаимодействие с обеими структурами разрешено.
https://ria.ru/20211202/sanktsii-1761882031.html
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экономика, в мире, сша, белоруссия, министерство финансов сша, санкции
США ввели санкции против госдолга Белоруссии
Минфин США ввел санкции против госдолга Белоруссии