https://ria.ru/20211202/sanktsii-1761901598.html

Канада присоединилась к санкциям против Белоруссии

Канада присоединилась к санкциям против Белоруссии - РИА Новости, 02.12.2021

Канада присоединилась к санкциям против Белоруссии

Канада ввела санкции по Белоруссии против 24 физических и семи юридических лиц, сообщает МИД страны. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T18:33

2021-12-02T18:33

2021-12-02T19:27

белоруссия

канада

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148153/69/1481536935_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_2d9bdeeb46cef58ce62bb38f98cda72f.jpg

ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Канада ввела санкции по Белоруссии против 24 физических и семи юридических лиц, сообщает МИД страны."Уважаемая министр иностранных дел Мелани Жоли объявила сегодня о новых санкциях в отношении 24 физических и семи юридических лиц... в ответ на продолжающиеся и систематические нарушения прав человека белорусским режимом. Эти меры принимаются в координации с США, Великобританией и Европейским союзом", - говорится в сообщении.Среди граждан Белоруссии, против которых Канада ввела санкции, сын президента Лукашенко Дмитрий. В числе юрлиц в санкционный список попали Республиканское государственно-общественное объединение "Президентский спортивный клуб", унитарное предприятия "Центркурорт", ОАО "Пеленг", ООО "Градсервис", ОАО "140 ремонтный завод", ЗАО "Белтехэкспорт", ОАО "Агат-электромеханический завод".В заявлении МИД отмечается, что Канада решила ввести новые санкции против Белоруссии, поскольку Минск не прекратил "акты агрессии".

https://ria.ru/20211202/sanktsii-1761896367.html

https://ria.ru/20211122/shallenberg-1760173319.html

белоруссия

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, канада, в мире