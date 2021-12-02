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https://ria.ru/20211202/sanktsii-1761901598.html
Канада присоединилась к санкциям против Белоруссии
Канада присоединилась к санкциям против Белоруссии - РИА Новости, 02.12.2021
Канада присоединилась к санкциям против Белоруссии
Канада ввела санкции по Белоруссии против 24 физических и семи юридических лиц, сообщает МИД страны. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T18:33
2021-12-02T19:27
белоруссия
канада
в мире
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ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Канада ввела санкции по Белоруссии против 24 физических и семи юридических лиц, сообщает МИД страны."Уважаемая министр иностранных дел Мелани Жоли объявила сегодня о новых санкциях в отношении 24 физических и семи юридических лиц... в ответ на продолжающиеся и систематические нарушения прав человека белорусским режимом. Эти меры принимаются в координации с США, Великобританией и Европейским союзом", - говорится в сообщении.Среди граждан Белоруссии, против которых Канада ввела санкции, сын президента Лукашенко Дмитрий. В числе юрлиц в санкционный список попали Республиканское государственно-общественное объединение "Президентский спортивный клуб", унитарное предприятия "Центркурорт", ОАО "Пеленг", ООО "Градсервис", ОАО "140 ремонтный завод", ЗАО "Белтехэкспорт", ОАО "Агат-электромеханический завод".В заявлении МИД отмечается, что Канада решила ввести новые санкции против Белоруссии, поскольку Минск не прекратил "акты агрессии".
https://ria.ru/20211202/sanktsii-1761896367.html
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белоруссия, канада, в мире
Материал дополняется
18:33 02.12.2021 (обновлено: 19:27 02.12.2021)
 
Канада присоединилась к санкциям против Белоруссии

Власти Канады объявили о присоединении к санкциям против Белоруссии

© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкЗдание Парламента Канады
Здание Парламента Канады - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Сергей Субботин
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ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Канада ввела санкции по Белоруссии против 24 физических и семи юридических лиц, сообщает МИД страны.
"Уважаемая министр иностранных дел Мелани Жоли объявила сегодня о новых санкциях в отношении 24 физических и семи юридических лиц... в ответ на продолжающиеся и систематические нарушения прав человека белорусским режимом. Эти меры принимаются в координации с США, Великобританией и Европейским союзом", - говорится в сообщении.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
Вчера, 18:13
США и ЕС ввели новый пакет санкций против Белоруссии
Среди граждан Белоруссии, против которых Канада ввела санкции, сын президента Лукашенко Дмитрий. В числе юрлиц в санкционный список попали Республиканское государственно-общественное объединение "Президентский спортивный клуб", унитарное предприятия "Центркурорт", ОАО "Пеленг", ООО "Градсервис", ОАО "140 ремонтный завод", ЗАО "Белтехэкспорт", ОАО "Агат-электромеханический завод".
В заявлении МИД отмечается, что Канада решила ввести новые санкции против Белоруссии, поскольку Минск не прекратил "акты агрессии".
Министр европейских и международных дел Австрии Александр Шалленберг во время переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
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