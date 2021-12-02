18:31 02.12.2021 (обновлено: 18:59 02.12.2021)
Британия ввела санкции против Белоруссии
Британия ввела санкции против "Беларуськалия" и ряда граждан Белоруссии
ЛОНДОН, 2 дек – РИА Новости. Великобритания ввела санкции против компании "Беларуськалий" и ряда граждан Белоруссии, говорится в сообщении британского МИД.
"Наряду с нашими союзниками в США, Канаде и ЕС, Великобритания ввела новые санкции в отношении восьми белорусских граждан, ответственных за репрессии и нарушения прав человека. Замораживание активов ОАО "Беларуськалий", одного из крупнейших в мире производителей калийных удобрений, нацелено на основной источник доходов и иностранной валюты для режима Лукашенко", - отмечается в сообщении.
Это пятый транш британских санкций в отношении Белоруссии, указала глава МИД Великобритании Лиз Трасс. Она напомнила, что Лондон уже ввел санкции в отношении более 100 человек и организаций.
Отмечается, что Британия замораживает активы и запрещает поездки "пяти пропагандистам, которые сыграли ключевую роль в распространении дезинформации в Белоруссии, высокопоставленному белорусскому чиновнику, ответственному за подавление гражданского общества и демократической оппозиции в стране, а также судье и помощнику прокурора, которые несут ответственность за многочисленные политически мотивированные решения в отношении журналистов, активистов и протестующих, включая двух журналистов "Белсата", которые были заключены в тюрьму в 2020 году за прямые трансляции мирных протестов".
В частности, под новые британские санкции попали начальник главного управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии Андрей Паршин, первый зампредседателя и ведущий Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии Сергей Гусаченко, судья Фрунзенского суда Минска Наталья Бугук, гособвинитель по делу журналистов "Белсата" Алина Касьянчик, журналисты газеты "СБ. Беларусь сегодня" Людмила Гладкая и Андрей Муковозчик, председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев, журналист и телеведущий Григорий Азаренок.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Лукашенко не раз обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".