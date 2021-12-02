https://ria.ru/20211202/sanktsii-1761896367.html

США и ЕС ввели новый пакет санкций против Белоруссии

США и ЕС ввели новый пакет санкций против Белоруссии - РИА Новости, 02.12.2021

США и ЕС ввели новый пакет санкций против Белоруссии

США, Великобритания, Канада и Евросоюз ввели новый пакет санкций против Белоруссии, говорится в их совместном заявлении. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T18:13

2021-12-02T18:13

2021-12-02T19:17

сша

белоруссия

александр лукашенко

министерство финансов сша

санкции

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ВАШИНГТОН, 2 дек — РИА Новости. США, Великобритания, Канада и Евросоюз ввели новый пакет санкций против Белоруссии, говорится в их совместном заявлении.Согласно приведенному американским Минфином перечню, новые рестрикции затронули 20 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна. В этом списке фигурирует Дмитрий Лукашенко — бизнесмен и средний сын президента Белоруссии Александра Лукашенко.Ограничения также затронули Белорусскую калийную компанию и Президентский спортивный клуб. Помимо этого, они коснулись унитарного предприятия "Центркурорт", ИООО "Славкалий", ОАО "Пеленг", ООО "Градсервис", ОАО "Кидма Тек", авиакомпания "Трансавиаэкспорт", ОАО "140 ремонтный завод", ЗАО "Белтехэкспорт", ООО "Агророзквит" и ОАО "Агат-электромеханический завод".Кроме того, Минфин США запретил гражданам страны операции с суверенными обязательствами Белоруссии, выпущенными со 2 декабря на срок не более 90 дней.В сообщении британского внешнеполитического ведомства отмечается, что страна замораживает активы и запрещает поездки некоторым гражданам Белоруссии, ответственным, по их мнению, за "распространение дезинформации и подавление гражданского общества и демократической оппозиции". В частности, под новые санкции Великобритании попали начальник главного управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии Андрей Паршин, первый зампредседателя и ведущий Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии Сергей Гусаченко, судья Фрунзенского суда Минска Наталья Бугук, гособвинитель по делу журналистов "Белсата" Алина Касьянчик, журналисты газеты "СБ. Беларусь сегодня" Людмила Гладкая и Андрей Муковозчик, председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев, журналист и телеведущий Григорий Азаренок.В тексте заявления, опубликованного на сайте канадского МИД содержится призыв освободить политических заключенных, прекратить репрессивную кампанию и выполнить рекомендации экспертной миссии Московского механизма ОБСЕ.Накануне замгоссекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд сообщила о намерении США расширить санкции против Минска из-за миграционного кризиса, ответственность за который они возлагают на Белоруссию.Летом на границе Белоруссии с Польшей и республиками Прибалтики увеличился поток беженцев с Ближнего Востока и из Северной Африки, пытающихся попасть в Западную Европу. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у кордона собрались около двух тысяч человек. Они разбили стихийный лагерь и несколько раз пробовали прорваться через границу, но в Польше их попытки пресекали, в том числе с помощью светошумовых гранат, водомета и слезоточивого газа.Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. По словам Александра Лукашенко, Белоруссия больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20211202/lukashenko-1761829504.html

https://ria.ru/20211202/ssha-1761810171.html

https://ria.ru/20211202/sanktsii-1761882031.html

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сша, белоруссия, александр лукашенко, министерство финансов сша, санкции