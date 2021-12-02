https://ria.ru/20211202/sanktsii-1761882031.html

В Польше рассказали о новых санкциях Евросоюза против Белоруссии

В Польше рассказали о новых санкциях Евросоюза против Белоруссии - РИА Новости, 02.12.2021

В Польше рассказали о новых санкциях Евросоюза против Белоруссии

Новые санкции ЕС касаются 11 субъектов хозяйствования Белоруссии, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T17:24

2021-12-02T17:24

2021-12-02T17:43

белоруссия

польша

санкции

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

в мире

александр лукашенко

марчин пшидач

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ВАРШАВА, 2 дек – РИА Новости. Новые санкции ЕС касаются 11 субъектов хозяйствования Белоруссии, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач."В санкционном списке находятся 11 субъектов хозяйствования Белоруссии", - сказал Пшидач."Это, конечно, с одной стороны те субъекты, которые непосредственно участвовали в намеренном препровождении мигрантов и их аккумулирование на территории Белоруссии, а потом транспорт на границе, но и также субъекты химического сектора, авиационного сектора, сектора, занимающегося частями автомобилей", - пояснил он."Дополнительным элементом являются 17 человек, участвующих в гибридной операции по перевозке мигрантов и переброске их на границу", - сказал Пшидач."Также в списке лица, которые ответственны за нарушение прав человека в Белоруссии", - добавил он.При этом Пшидач заявил, что если Белоруссия прислушается к требованиям ЕС, то санкции могут быть отменены."Санкции, как неоднократно подчеркивал господин министр Рау (глава МИД Польши Збигнев Рау – ред,), не есть самой целью. Они являются своего рода ответом, а также сигналом для властей Минска о прекращении агрессивной политики", - сказал он."В ситуации, если бы они (белорусские власти – ред.) изменили свой подход, Европейский союз, конечно, также старался бы вырабатывать другие решения, так как для нас главной целью является то, чтобы та агрессивная политика прекратилась, а лица, заключенные в тюрьмы, были выпущены, в том числе Анжелика Борис и Анджей Почебут (активисты Союза поляков в Белоруссии, находящиеся в заключении), известные уже каждому поляку", - добавил Пшидач.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211201/sanktsii-1761701965.html

https://ria.ru/20211202/davlenie-1761772748.html

https://ria.ru/20211202/lukashenko-1761861987.html

белоруссия

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белоруссия, польша, санкции, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, в мире, александр лукашенко, марчин пшидач