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Совет ЕС утвердил пятый пакет санкций против Белоруссии, сообщил источник
Совет ЕС утвердил пятый пакет санкций против Белоруссии, сообщил источник - РИА Новости, 02.12.2021
Совет ЕС утвердил пятый пакет санкций против Белоруссии, сообщил источник
Совет ЕС окончательно утвердил пятый пакет персональных санкций против Белоруссии, список обнародуют уже в четверг, сообщил РИА Новости источник в Совете ЕС. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T16:53
2021-12-02T16:53
2021-12-02T17:04
в мире
белоруссия
санкции ес в отношении белоруссии
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ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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БРЮССЕЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Совет ЕС окончательно утвердил пятый пакет персональных санкций против Белоруссии, список обнародуют уже в четверг, сообщил РИА Новости источник в Совете ЕС."Да, этот пункт окончательно утвержден Советом ЕС, мы ожидаем публикацию во второй половине дня", - сообщил собеседник агентства.До настоящего момента в персональных санкционных списках ЕС по Белоруссии уже числятся 166 физлиц и 15 организаций. Санкции предполагают запрет на въезд в ЕС для физических лиц, а также замораживание счетов физлиц и организаций. Кроме того, европейским лицам и компаниям запрещается передавать средства фигурантам этим списков.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, белоруссия, санкции ес в отношении белоруссии, совет ес, санкции, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
16:53 02.12.2021 (обновлено: 17:04 02.12.2021)
Совет ЕС утвердил пятый пакет санкций против Белоруссии, сообщил источник
Совет ЕС окончательно утвердил пятый пакет санкций против Белоруссии, сообщил источник