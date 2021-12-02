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Совет ЕС утвердил пятый пакет санкций против Белоруссии, сообщил источник

Совет ЕС утвердил пятый пакет санкций против Белоруссии, сообщил источник - РИА Новости, 02.12.2021

Совет ЕС утвердил пятый пакет санкций против Белоруссии, сообщил источник

Совет ЕС окончательно утвердил пятый пакет персональных санкций против Белоруссии, список обнародуют уже в четверг, сообщил РИА Новости источник в Совете ЕС. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T16:53

2021-12-02T16:53

2021-12-02T17:04

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ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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БРЮССЕЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Совет ЕС окончательно утвердил пятый пакет персональных санкций против Белоруссии, список обнародуют уже в четверг, сообщил РИА Новости источник в Совете ЕС."Да, этот пункт окончательно утвержден Советом ЕС, мы ожидаем публикацию во второй половине дня", - сообщил собеседник агентства.До настоящего момента в персональных санкционных списках ЕС по Белоруссии уже числятся 166 физлиц и 15 организаций. Санкции предполагают запрет на въезд в ЕС для физических лиц, а также замораживание счетов физлиц и организаций. Кроме того, европейским лицам и компаниям запрещается передавать средства фигурантам этим списков.

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