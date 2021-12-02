https://ria.ru/20211202/samsung-1761876163.html

Рассекречено новое поколение популярного смартфона Samsung

Рассекречено новое поколение популярного смартфона Samsung - РИА Новости, 02.12.2021

Рассекречено новое поколение популярного смартфона Samsung

Южнокорейская компания Samsung готовится выпустить смартфон среднего уровня Galaxy A73. Рендеры будущей модели рассекретил авторитетный инсайдер OnLeaks. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T17:11

2021-12-02T17:11

2021-12-02T17:11

наука

технологии

samsung

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Южнокорейская компания Samsung готовится выпустить смартфон среднего уровня Galaxy A73. Рендеры будущей модели рассекретил авторитетный инсайдер OnLeaks.Смартфон станет "прямоугольнее", чем предшественник. Экран сохранит вырез Infinity-O с небольшим отверстием по центру в верхней области для фронтальной камеры. 6,7-дюймовый экран, выполненный по технологии AMOLED, будет поддерживать обновление изображения с частотой 90 Гц.Смартфону приписывают не самый современный процессор Snapdragon 750G, но заявлена поддержка 5G. Начальная версия получит 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Разрешение основной камеры составит 108 Мп. Емкость аккумулятора вырастет до 5000 мАч, а мощность быстрой зарядкой составит 25 Вт.Ожидается, что Samsung Galaxy A73 будет представлен в первом квартале нового года. Стоимость смартфона не раскрывается, актуальный A72 предлагается в России от 36 000 рублей.

https://ria.ru/20211126/samsung-1760846241.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, samsung