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Наука
https://ria.ru/20211202/samsung-1761876163.html
Рассекречено новое поколение популярного смартфона Samsung
Рассекречено новое поколение популярного смартфона Samsung - РИА Новости, 02.12.2021
Рассекречено новое поколение популярного смартфона Samsung
Южнокорейская компания Samsung готовится выпустить смартфон среднего уровня Galaxy A73. Рендеры будущей модели рассекретил авторитетный инсайдер OnLeaks. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T17:11
2021-12-02T17:11
наука
технологии
samsung
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Южнокорейская компания Samsung готовится выпустить смартфон среднего уровня Galaxy A73. Рендеры будущей модели рассекретил авторитетный инсайдер OnLeaks.Смартфон станет "прямоугольнее", чем предшественник. Экран сохранит вырез Infinity-O с небольшим отверстием по центру в верхней области для фронтальной камеры. 6,7-дюймовый экран, выполненный по технологии AMOLED, будет поддерживать обновление изображения с частотой 90 Гц.Смартфону приписывают не самый современный процессор Snapdragon 750G, но заявлена поддержка 5G. Начальная версия получит 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Разрешение основной камеры составит 108 Мп. Емкость аккумулятора вырастет до 5000 мАч, а мощность быстрой зарядкой составит 25 Вт.Ожидается, что Samsung Galaxy A73 будет представлен в первом квартале нового года. Стоимость смартфона не раскрывается, актуальный A72 предлагается в России от 36 000 рублей.
https://ria.ru/20211126/samsung-1760846241.html
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технологии, samsung
17:11 02.12.2021
 

Рассекречено новое поколение популярного смартфона Samsung

© twitter.com/OnLeaksSamsung Galaxy A73
Samsung Galaxy A73
© twitter.com/OnLeaks
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Южнокорейская компания Samsung готовится выпустить смартфон среднего уровня Galaxy A73. Рендеры будущей модели рассекретил авторитетный инсайдер OnLeaks.
Смартфон станет "прямоугольнее", чем предшественник. Экран сохранит вырез Infinity-O с небольшим отверстием по центру в верхней области для фронтальной камеры. 6,7-дюймовый экран, выполненный по технологии AMOLED, будет поддерживать обновление изображения с частотой 90 Гц.
Смартфону приписывают не самый современный процессор Snapdragon 750G, но заявлена поддержка 5G. Начальная версия получит 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Разрешение основной камеры составит 108 Мп. Емкость аккумулятора вырастет до 5000 мАч, а мощность быстрой зарядкой составит 25 Вт.
Ожидается, что Samsung Galaxy A73 будет представлен в первом квартале нового года. Стоимость смартфона не раскрывается, актуальный A72 предлагается в России от 36 000 рублей.
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