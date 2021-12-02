https://ria.ru/20211202/saakashvili-1761804662.html

Саакашвили ответил на обвинения в растрате госсредств

Саакашвили ответил на обвинения в растрате госсредств - РИА Новости, 02.12.2021

Саакашвили ответил на обвинения в растрате госсредств

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, выступая на заседании суда по делу о растрате госсредств, назвал эти обвинения абсурдными. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T13:25

2021-12-02T13:25

2021-12-02T13:25

в мире

грузия

михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 2 дек - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, выступая на заседании суда по делу о растрате госсредств, назвал эти обвинения абсурдными.Тбилисский городской суд в четверг продолжил судебное разбирательство по делу о растрате госсредств, в котором фигурирует экс-президент Грузии. Дело о растрате госсредств известно в Грузии как "дело пиджаков". Обвинение утверждает, что Саакашвили на госсредства приобрел во время президентства пиджаки, пальто, оплатил учебу сыну, сделал косметические процедуры, арендовал дорогие автомобили и самолет, приобрел наручные часы."Это абсурдные и постыдные обвинения... Меня обвиняют в том, что всегда хотел всех встретить на высшем уровне, а это инстинкт грузин, гостеприимство, чего нет у русских", - заявил Саакашвили.В ходе заседания он также сообщил, что власти Грузии действуют в интересах РФ, когда держат его в заключении и обвиняют в различных преступлениях. "Весь этот процесс - это фарс... Я не прошу благодарности за реформы, но несправедливости я не вынесу. И слова "коррупция" в связи с именем Саакашвили я не приму", - добавил политик.Процесс транслируется в прямом эфире грузинских телекомпаний. Прокурор и адвокаты Саакашвили периодически вступают в перепалку. Перед зданием городского суда находятся сотни сторонников Саакашвили, которые смотрят трансляцию судебного заседания на большом экране.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

https://ria.ru/20211129/saakashvili-1761239978.html

https://ria.ru/20211124/saakashvili-1760604757.html

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в мире, грузия, михаил саакашвили