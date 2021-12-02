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Рябков заявил о необходимости контакта Путина и Байдена
Рябков заявил о необходимости контакта Путина и Байдена - РИА Новости, 02.12.2021
Рябков заявил о необходимости контакта Путина и Байдена
Контакт президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена нужен, чтобы в нынешних условиях послать политический сигнал: ситуация не деградирует, есть указания РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T15:47
2021-12-02T15:48
в мире
сша
владимир путин
джо байден
сергей рябков
россия
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МАГАДАН, 2 дек - РИА Новости. Контакт президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена нужен, чтобы в нынешних условиях послать политический сигнал: ситуация не деградирует, есть указания командам работать над стабилизацией, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Он (контакт - ред.) очень нужен, очень нужен для того, чтобы послать политический сигнал о том, что ситуация не деградирует, она стабилизируется, и есть инструкции, директивы и указания подчиненным с обеих сторон работать именно в этом направлении", - сказал Рябков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
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в мире, сша, владимир путин, джо байден, сергей рябков, россия
15:47 02.12.2021 (обновлено: 15:48 02.12.2021)
 
Рябков заявил о необходимости контакта Путина и Байдена

Замглавы МИД Рябков: контакт президентов Путина и Байдена нужен для политического сигнала

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МАГАДАН, 2 дек - РИА Новости. Контакт президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена нужен, чтобы в нынешних условиях послать политический сигнал: ситуация не деградирует, есть указания командам работать над стабилизацией, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Он (контакт - ред.) очень нужен, очень нужен для того, чтобы послать политический сигнал о том, что ситуация не деградирует, она стабилизируется, и есть инструкции, директивы и указания подчиненным с обеих сторон работать именно в этом направлении", - сказал Рябков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября, 16:14
Россия не хочет затягивать со встречей с США по визам, заявил Рябков
 
В миреСШАВладимир ПутинДжо БайденСергей РябковРоссия
 
 
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