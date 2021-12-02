https://ria.ru/20211202/ryabkov-1761845312.html

Рябков заявил о необходимости контакта Путина и Байдена

Рябков заявил о необходимости контакта Путина и Байдена - РИА Новости, 02.12.2021

Рябков заявил о необходимости контакта Путина и Байдена

Контакт президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена нужен, чтобы в нынешних условиях послать политический сигнал: ситуация не деградирует, есть указания РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T15:47

2021-12-02T15:47

2021-12-02T15:48

в мире

сша

владимир путин

джо байден

сергей рябков

россия

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МАГАДАН, 2 дек - РИА Новости. Контакт президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена нужен, чтобы в нынешних условиях послать политический сигнал: ситуация не деградирует, есть указания командам работать над стабилизацией, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Он (контакт - ред.) очень нужен, очень нужен для того, чтобы послать политический сигнал о том, что ситуация не деградирует, она стабилизируется, и есть инструкции, директивы и указания подчиненным с обеих сторон работать именно в этом направлении", - сказал Рябков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

https://ria.ru/20211129/ryabkov-1761297225.html

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в мире, сша, владимир путин, джо байден, сергей рябков, россия