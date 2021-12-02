https://ria.ru/20211202/rubl-1761738154.html
Финансист рассказал, кто придет на выручку рублю
Финансист рассказал, кто придет на выручку рублю - РИА Новости, 02.12.2021
Финансист рассказал, кто придет на выручку рублю
Позитивные факторы для усиления рубля можно найти, отметил в беседе с агентством "Прайм" старший вице-президент по развитию банковских продуктов банка... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T02:15
2021-12-02T02:15
2021-12-02T02:38
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
центральный банк рф (цб рф)
ренессанс кредит
россия
виктор касьянов
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Позитивные факторы для усиления рубля можно найти, отметил в беседе с агентством "Прайм" старший вице-президент по развитию банковских продуктов банка "Ренессанс Кредит" Виктор Касьянов.Эксперт напомнил, что в ноябре внешний фон для рубля резко ухудшился: на отечественную валюту давили геополитические риски и эпидемиологическая ситуация в мире, в том числе и появление нового штамма коронавируса. В результате, курс рубля ослаб до максимального значения с майских уровней — 75,6 рублей за доллар, пояснил Касьянов.Укреплению рубля будет помогать монетарная политика Банка России, предположил он. Финансист добавил, что ЦБ намерен и дальше повышать ключевую ставку и планирует возвращать ее в нейтральный диапазон пяти-шести процентов не ранее середины 2023 года.Касьянов обратил внимание на дополнительный фактор укрепления рубля — увеличение притока капитала в российские активы со стороны хедж-фондов на фоне текущей коррекции цен. Ведь высокая ставка регулятора "по-прежнему создает перспективные возможности для стратегии carry trade", заключил собеседник агентства.
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экономика, рубль, центральный банк рф (цб рф), ренессанс кредит, россия, виктор касьянов
02:15 02.12.2021 (обновлено: 02:38 02.12.2021)
Финансист рассказал, кто придет на выручку рублю
Финансист Касьянов: укреплению рубля поможет монетарная политика Банка России