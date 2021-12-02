https://ria.ru/20211202/repressii-1761913717.html

Блинкен пообещал наказать участников "репрессий" в Белоруссии

Блинкен пообещал наказать участников "репрессий" в Белоруссии - РИА Новости, 02.12.2021

Блинкен пообещал наказать участников "репрессий" в Белоруссии

США продолжат работать с международными партнерами над привлечением к ответственности лиц, виновных, по мнению Вашингтона, в репрессиях и нарушениях прав... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T19:42

2021-12-02T19:42

2021-12-02T19:42

в мире

сша

белоруссия

евросоюз

александр лукашенко

белорусская калийная компания

министерство финансов сша

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. США продолжат работать с международными партнерами над привлечением к ответственности лиц, виновных, по мнению Вашингтона, в репрессиях и нарушениях прав человека в Белоруссии, заявил в четверг госсекретарь Энтони Блинкен."Мы продолжим работать с международным сообществом по привлечению к ответственности виновных в репрессиях и нарушениях прав человека в Белоруссии", - говорится в письменном заявлении Блинкена, приуроченном к введению новых санкций Минфина США в отношении Белоруссии.Опубликованный ранее перечень новых рестрикций американского Минфина включает 20 физических лиц, в том числе сына президента Белоруссии Дмитрия Лукашенко, 12 юридических лиц, включая Белорусскую калийную компанию, три воздушных судна, а также новые выпуски белорусского государственного долга.Опубликованный ранее перечень новых рестрикций американского минфина включает 20 физических лиц, в том числе сына президента Белоруссии Дмитрия Лукашенко, 12 юридических лиц, включая Лукашенко – он набрал 80,1% голосов. Оппозиция республики считает избранным лидером Светлану Тихановскую. Евросоюз не признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. После выборов в стране продолжились массовые акции протеста, проявления которых практически сошли на нет в феврале этого года.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции оппозиции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности, в Польшу, Литву, на Украину, включая оппозиционных лидеров, которые оттуда ведут свою деятельность. Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что уголовное преследование лидеров оппозиции Валерия Цепкало, Светланы Тихановской и Павла Латушко, выехавших после президентских выборов в страны ЕС, продолжится несмотря на отказ их выдать Минску.

https://ria.ru/20211202/oppozitsiya-1761833109.html

https://ria.ru/20211202/britaniya-1761851387.html

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в мире, сша, белоруссия, евросоюз, александр лукашенко, белорусская калийная компания, министерство финансов сша, энтони блинкен, светлана тихановская, валерий цепкало