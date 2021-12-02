15:52 02.12.2021 (обновлено: 16:00 02.12.2021)
В СВР прокомментировали заявления британской разведки о "российской угрозе"
СВР: после слов британской разведки о российской угрозе возможность диалога подпорчена
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. После провокационных и безосновательных заявлений главы британской разведки Ричарда Мура о якобы угрозах, исходящих от России, атмосфера возможного российско-британского диалога на уровне спецслужб в значительной степени подпорчена, говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
Великобритания видит серьезные угрозы от России, заявил глава британской разведки МI6 Ричард Мур во вторник в своем первом крупном публичном выступлении с момента вступления в должность в октябре 2020 года. Лондон будет делать все возможное для "сдерживания и отражения всего спектра угроз, исходящих от Москвы", отметил Мур.
"От руководителя авторитетной в мире разведки, какой является МИ-6, мы вправе рассчитывать на больший профессионализм, объективный и бесстрастный подход к оценкам и изложению британской позиции по региональным и международным проблемам", - отмечается в заявлении.
До 1980-х годов прошлого столетия власти Великобритании вообще отрицали само существование своей внешней разведки страны МI6, напоминает СВР.
"Джеймс Бонд не в счет, он – дитя Голливуда. Не считая мелких брызг, руководство британской разведки старалось избегать публичного общения с прессой, а тем более громких политических заявлений. И вот на тебе: неожиданно в последний день осени относительно недавно назначенный глава MI6 Ричард Мур выступил с пространной речью в Международном институте стратегических исследований", - говорится в заявлении.
"С замиранием сердца политологи всех стран ожидали шпионских откровений о планах Москвы по переустройству мира. И что же вы думаете: жеваные-пережеванные, никем не подтвержденные и не доказанные предположения Лондона: Солсбери, "вмешательство России в демократические процессы в Европе", военные кампании в Африке и Сирии, Навальный, кибервторжение SolarWinds, приписанное СВР РФ, роль Москвы в развале Украины. И вот фраза, достойная прямого цитирования: "Прекращение дестабилизирующей деятельности России позволило бы нам сосредоточить внимание на общих угрозах и решать законные интересы России посредством диалога". О каком диалоге идет речь?", - отмечает СВР.
Москва неоднократно подчеркивала, что Россия никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, называла подобные упреки абсолютно беспочвенными и отмечала, что заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.