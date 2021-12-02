https://ria.ru/20211202/razvedka-1761846560.html

В СВР прокомментировали заявления британской разведки о "российской угрозе"

В СВР прокомментировали заявления британской разведки о "российской угрозе" - РИА Новости, 02.12.2021

В СВР прокомментировали заявления британской разведки о "российской угрозе"

После провокационных и безосновательных заявлений главы британской разведки Ричарда Мура о якобы угрозах, исходящих от России, атмосфера возможного... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T15:52

2021-12-02T15:52

2021-12-02T16:00

в мире

лондон

москва

нато

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

ми-6

россия

ричард мур

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564514172_0:0:2022:1138_1920x0_80_0_0_3889146dad54bc4034504bb4bca8541c.jpg

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. После провокационных и безосновательных заявлений главы британской разведки Ричарда Мура о якобы угрозах, исходящих от России, атмосфера возможного российско-британского диалога на уровне спецслужб в значительной степени подпорчена, говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.Великобритания видит серьезные угрозы от России, заявил глава британской разведки МI6 Ричард Мур во вторник в своем первом крупном публичном выступлении с момента вступления в должность в октябре 2020 года. Лондон будет делать все возможное для "сдерживания и отражения всего спектра угроз, исходящих от Москвы", отметил Мур."После столь провокационных, безосновательных инсинуаций об агрессивной политике Москвы против Киева, кибератаках, навязших на зубах, и прочее, атмосфера возможного диалога в значительной степени подпорчена", - указывает пресс-бюро СВР."От руководителя авторитетной в мире разведки, какой является МИ-6, мы вправе рассчитывать на больший профессионализм, объективный и бесстрастный подход к оценкам и изложению британской позиции по региональным и международным проблемам", - отмечается в заявлении.До 1980-х годов прошлого столетия власти Великобритании вообще отрицали само существование своей внешней разведки страны МI6, напоминает СВР."Джеймс Бонд не в счет, он – дитя Голливуда. Не считая мелких брызг, руководство британской разведки старалось избегать публичного общения с прессой, а тем более громких политических заявлений. И вот на тебе: неожиданно в последний день осени относительно недавно назначенный глава MI6 Ричард Мур выступил с пространной речью в Международном институте стратегических исследований", - говорится в заявлении."С замиранием сердца политологи всех стран ожидали шпионских откровений о планах Москвы по переустройству мира. И что же вы думаете: жеваные-пережеванные, никем не подтвержденные и не доказанные предположения Лондона: Солсбери, "вмешательство России в демократические процессы в Европе", военные кампании в Африке и Сирии, Навальный, кибервторжение SolarWinds, приписанное СВР РФ, роль Москвы в развале Украины. И вот фраза, достойная прямого цитирования: "Прекращение дестабилизирующей деятельности России позволило бы нам сосредоточить внимание на общих угрозах и решать законные интересы России посредством диалога". О каком диалоге идет речь?", - отмечает СВР.Москва неоднократно подчеркивала, что Россия никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, называла подобные упреки абсолютно беспочвенными и отмечала, что заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20211130/ugroza-1761466510.html

лондон

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, лондон, москва, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), ми-6, россия, ричард мур