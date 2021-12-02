Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211202/razvedka-1761846560.html
В СВР прокомментировали заявления британской разведки о "российской угрозе"
В СВР прокомментировали заявления британской разведки о "российской угрозе" - РИА Новости, 02.12.2021
В СВР прокомментировали заявления британской разведки о "российской угрозе"
После провокационных и безосновательных заявлений главы британской разведки Ричарда Мура о якобы угрозах, исходящих от России, атмосфера возможного... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T15:52
2021-12-02T16:00
в мире
лондон
москва
нато
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
ми-6
россия
ричард мур
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564514172_0:0:2022:1138_1920x0_80_0_0_3889146dad54bc4034504bb4bca8541c.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. После провокационных и безосновательных заявлений главы британской разведки Ричарда Мура о якобы угрозах, исходящих от России, атмосфера возможного российско-британского диалога на уровне спецслужб в значительной степени подпорчена, говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.Великобритания видит серьезные угрозы от России, заявил глава британской разведки МI6 Ричард Мур во вторник в своем первом крупном публичном выступлении с момента вступления в должность в октябре 2020 года. Лондон будет делать все возможное для "сдерживания и отражения всего спектра угроз, исходящих от Москвы", отметил Мур."После столь провокационных, безосновательных инсинуаций об агрессивной политике Москвы против Киева, кибератаках, навязших на зубах, и прочее, атмосфера возможного диалога в значительной степени подпорчена", - указывает пресс-бюро СВР."От руководителя авторитетной в мире разведки, какой является МИ-6, мы вправе рассчитывать на больший профессионализм, объективный и бесстрастный подход к оценкам и изложению британской позиции по региональным и международным проблемам", - отмечается в заявлении.До 1980-х годов прошлого столетия власти Великобритании вообще отрицали само существование своей внешней разведки страны МI6, напоминает СВР."Джеймс Бонд не в счет, он – дитя Голливуда. Не считая мелких брызг, руководство британской разведки старалось избегать публичного общения с прессой, а тем более громких политических заявлений. И вот на тебе: неожиданно в последний день осени относительно недавно назначенный глава MI6 Ричард Мур выступил с пространной речью в Международном институте стратегических исследований", - говорится в заявлении."С замиранием сердца политологи всех стран ожидали шпионских откровений о планах Москвы по переустройству мира. И что же вы думаете: жеваные-пережеванные, никем не подтвержденные и не доказанные предположения Лондона: Солсбери, "вмешательство России в демократические процессы в Европе", военные кампании в Африке и Сирии, Навальный, кибервторжение SolarWinds, приписанное СВР РФ, роль Москвы в развале Украины. И вот фраза, достойная прямого цитирования: "Прекращение дестабилизирующей деятельности России позволило бы нам сосредоточить внимание на общих угрозах и решать законные интересы России посредством диалога". О каком диалоге идет речь?", - отмечает СВР.Москва неоднократно подчеркивала, что Россия никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, называла подобные упреки абсолютно беспочвенными и отмечала, что заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
https://ria.ru/20211130/ugroza-1761466510.html
лондон
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564514172_0:0:1875:1406_1920x0_80_0_0_33b29384a100a1f0050223831cfb5dd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лондон, москва, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), ми-6, россия, ричард мур
15:52 02.12.2021 (обновлено: 16:00 02.12.2021)
 
В СВР прокомментировали заявления британской разведки о "российской угрозе"

СВР: после слов британской разведки о российской угрозе возможность диалога подпорчена

© РИА Новости / Алексей ДружининГерб Службы внешней разведки Росии
Герб Службы внешней разведки Росии - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. После провокационных и безосновательных заявлений главы британской разведки Ричарда Мура о якобы угрозах, исходящих от России, атмосфера возможного российско-британского диалога на уровне спецслужб в значительной степени подпорчена, говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
Великобритания видит серьезные угрозы от России, заявил глава британской разведки МI6 Ричард Мур во вторник в своем первом крупном публичном выступлении с момента вступления в должность в октябре 2020 года. Лондон будет делать все возможное для "сдерживания и отражения всего спектра угроз, исходящих от Москвы", отметил Мур.
Штаб-квартира внешней разведки Великобритании MI6 в Лондоне - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
30 ноября, 15:01
Глава разведки Британии заявил о "серьезных угрозах", исходящих от России
"После столь провокационных, безосновательных инсинуаций об агрессивной политике Москвы против Киева, кибератаках, навязших на зубах, и прочее, атмосфера возможного диалога в значительной степени подпорчена", - указывает пресс-бюро СВР.
"От руководителя авторитетной в мире разведки, какой является МИ-6, мы вправе рассчитывать на больший профессионализм, объективный и бесстрастный подход к оценкам и изложению британской позиции по региональным и международным проблемам", - отмечается в заявлении.
До 1980-х годов прошлого столетия власти Великобритании вообще отрицали само существование своей внешней разведки страны МI6, напоминает СВР.
"Джеймс Бонд не в счет, он – дитя Голливуда. Не считая мелких брызг, руководство британской разведки старалось избегать публичного общения с прессой, а тем более громких политических заявлений. И вот на тебе: неожиданно в последний день осени относительно недавно назначенный глава MI6 Ричард Мур выступил с пространной речью в Международном институте стратегических исследований", - говорится в заявлении.
"С замиранием сердца политологи всех стран ожидали шпионских откровений о планах Москвы по переустройству мира. И что же вы думаете: жеваные-пережеванные, никем не подтвержденные и не доказанные предположения Лондона: Солсбери, "вмешательство России в демократические процессы в Европе", военные кампании в Африке и Сирии, Навальный, кибервторжение SolarWinds, приписанное СВР РФ, роль Москвы в развале Украины. И вот фраза, достойная прямого цитирования: "Прекращение дестабилизирующей деятельности России позволило бы нам сосредоточить внимание на общих угрозах и решать законные интересы России посредством диалога". О каком диалоге идет речь?", - отмечает СВР.
Москва неоднократно подчеркивала, что Россия никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, называла подобные упреки абсолютно беспочвенными и отмечала, что заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
 
В миреЛондонМоскваНАТОСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Ми-6РоссияРичард Мур
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15Финансист объяснил, кому лучше не просить кредит в банке
02:58Минздрав может расширить список медотводов при вакцинации, пишет СМИ
02:44"Ведомости": Минтранс изменил позицию по проверке QR-кодов для перелетов
02:35Президент Бразилии принял приглашение Путина посетить Россию
02:25На Украине заявили, что Лукашенко объявил войну Киеву
02:20Автоэксперт предупредил, что нельзя делать с машиной зимой
02:20Хандра или "омикрон"? Врач — о симптомах нового варианта COVID-19
02:04Ученые из ЮАР оценили риск повторного заболевания COVID-19 при "омикроне"
01:55Зампостпреда России в ООН рассказал об угрозе ИГ* в Афганистане
01:50На Украине раскрыли военный план НАТО при "российском вторжении"
01:35Глава РФПИ объяснил, почему ВОЗ не признает "Спутник V"
01:21Варламов сообщил об освобождении из полицейского участка в Либерии
01:15Минобороны рассекретило архивы о контрнаступлении под Москвой
01:15В Руспродсоюзе рассказали, как выбрать качественную колбасу
00:57СМИ: заразившийся "омикрон"-штаммом гражданин Греции был вакцинирован
00:53НАСА не успевает завершить исследования для полета на Луну до 2030 года
00:18МИД Словакии заявил о готовности к диалогу с Россией
23:50Роскомнадзор заблокировал сайт торговой площадки Etsy
23:50Спасенную летом нерпу выпустили в Ладожское озеро после лечения
23:41Россия и Сан-Марино подписали соглашение об отмене виз
Лента новостейМолния
Финансист объяснил, кому лучше не просить кредит в банкеМинздрав может расширить список медотводов при вакцинации, пишет СМИ"Ведомости": Минтранс изменил позицию по проверке QR-кодов для перелетовПрезидент Бразилии принял приглашение Путина посетить РоссиюНа Украине заявили, что Лукашенко объявил войну КиевуАвтоэксперт предупредил, что нельзя делать с машиной зимойХандра или "омикрон"? Врач — о симптомах нового варианта COVID-19Ученые из ЮАР оценили риск повторного заболевания COVID-19 при "омикроне"Зампостпреда России в ООН рассказал об угрозе ИГ* в АфганистанеНа Украине раскрыли военный план НАТО при "российском вторжении"Глава РФПИ объяснил, почему ВОЗ не признает "Спутник V"Варламов сообщил об освобождении из полицейского участка в ЛиберииМинобороны рассекретило архивы о контрнаступлении под МосквойВ Руспродсоюзе рассказали, как выбрать качественную колбасуСМИ: заразившийся "омикрон"-штаммом гражданин Греции был вакцинированНАСА не успевает завершить исследования для полета на Луну до 2030 годаМИД Словакии заявил о готовности к диалогу с РоссиейРоскомнадзор заблокировал сайт торговой площадки EtsyСпасенную летом нерпу выпустили в Ладожское озеро после леченияРоссия и Сан-Марино подписали соглашение об отмене виз