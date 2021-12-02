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Религия
https://ria.ru/20211202/ravvin-1761761470.html
Раввин Берл Лазар: традицию начала Хануки в Москве могла сорвать эпидемия
Раввин Берл Лазар: традицию начала Хануки в Москве могла сорвать эпидемия - РИА Новости, 02.12.2021
Раввин Берл Лазар: традицию начала Хануки в Москве могла сорвать эпидемия
Публичное зажжение первой свечи в иудейский праздник Ханука, ставшее важной традицией, могло не состояться на Театральной площади в Москве из-за... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T10:25
2021-12-02T10:29
религия
москва
мгимо
берл лазар
ханука
россия
религия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Публичное зажжение первой свечи в иудейский праздник Ханука, ставшее важной традицией, могло не состояться на Театральной площади в Москве из-за эпидемиологической обстановки, разрешение на него было получено в последний момент, рассказал главный раввин России Берл Лазар на встрече со студентами Московского Государственного университета международных отношений (МГИМО).Иудеи с 28 ноября по 6 декабря отмечают один из главных праздников – Хануку. По традиции в течении восьми дней верующие зажигают одну свечу каждый день и не только в домах, но и на главных площадях разных городов. В Москве первую свечу Лазар зажег на Театральной площади 28 декабря."Зажигание первой ханукальной свечи на Театральной площади поначалу было под вопросом из-за противоэпидемических мер. Власти опасались согласовывать публичное мероприятие. Тем не менее, в самый последний момент, ночью разрешение все же было получено и торжественное зажжение первой свечи в центре Москвы состоялось, и его видело много людей", - сказал раввин на встрече со студентами Московского Государственного университета международных отношений (МГИМО), его слова приводит пресс-служба.Раввин рассказал студентам об основных законах Хануки и их значении для современной жизни. По его словам, главный урок Хануки – настойчивость в достижении целей, верность своим принципам, оптимистический взгляд на жизнь. "Ханука учит нас очень простой вещи: паника от эпидемии, неуверенность, страх… Но у нас есть душа, можно подняться выше этого состояния – нужно зажечь свечу, добавив в свою жизнь оптимизм", - отметил он.Заповедь о зажигании ханукальных свечей евреи выполняют дома, стараясь зажечь их в том месте, где эти свечи видны как можно большему числу людей, рассказал РИА Новости пресс-секретарь главного раввина России Гершон Коган. Но публичное зажигание свечей Хануки - это особая и важная традиция движения Хабад, установленная последним, крайне почитаемым, любавичским раввином. "Эта традиция Хабада - последняя традиция, которую установил последний любавичский ребе. Он призвал зажигать свечи прямо на площадях, чтобы рассказать о чуде Хануки как можно большему числу людей, чтобы зажечь этот свет для всех. Именно поэтому в том числе в России - в России это очень активно практикуется - зажигаются светильники, ханукальные свечи, на площадях: чтобы сделать всеобщий праздник, чтобы распространить радость как можно больше", - сказал Коган.Раввин Менахем-Мендл Шнеерсон (1902-1994) – седьмой и последний лидер хасидского движения Хабад, один из виднейших еврейских деятелей XX века. Основным направлением деятельности посланников Любавического ребе во всем мире является "всесторонняя помощь евреям в соблюдении заповедей Торы, развитие общинных центров, возвращение и восстановление синагог, подготовка молодых раввинов, учителей, резников, переписчиков святых текстов, и другая духовно-просветительская деятельность", уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20211128/khanuku-1760896588.html
https://ria.ru/20201210/khanuka-1588612061.html
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москва, мгимо, берл лазар, ханука, россия, религия
10:25 02.12.2021 (обновлено: 10:29 02.12.2021)
 

Раввин Берл Лазар: традицию начала Хануки в Москве могла сорвать эпидемия

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПразднование еврейского Нового года Рош Ха-Шана
Празднование еврейского Нового года Рош Ха-Шана - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Публичное зажжение первой свечи в иудейский праздник Ханука, ставшее важной традицией, могло не состояться на Театральной площади в Москве из-за эпидемиологической обстановки, разрешение на него было получено в последний момент, рассказал главный раввин России Берл Лазар на встрече со студентами Московского Государственного университета международных отношений (МГИМО).
Иудеи с 28 ноября по 6 декабря отмечают один из главных праздников – Хануку. По традиции в течении восьми дней верующие зажигают одну свечу каждый день и не только в домах, но и на главных площадях разных городов. В Москве первую свечу Лазар зажег на Театральной площади 28 декабря.
Фейерверки на церемонии зажжения ханукальной свечи на площади Революции в Москве - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
28 ноября, 00:01Религия
В России встречают "Праздник огней" - Хануку
"Зажигание первой ханукальной свечи на Театральной площади поначалу было под вопросом из-за противоэпидемических мер. Власти опасались согласовывать публичное мероприятие. Тем не менее, в самый последний момент, ночью разрешение все же было получено и торжественное зажжение первой свечи в центре Москвы состоялось, и его видело много людей", - сказал раввин на встрече со студентами Московского Государственного университета международных отношений (МГИМО), его слова приводит пресс-служба.
Раввин рассказал студентам об основных законах Хануки и их значении для современной жизни. По его словам, главный урок Хануки – настойчивость в достижении целей, верность своим принципам, оптимистический взгляд на жизнь. "Ханука учит нас очень простой вещи: паника от эпидемии, неуверенность, страх… Но у нас есть душа, можно подняться выше этого состояния – нужно зажечь свечу, добавив в свою жизнь оптимизм", - отметил он.
Главный раввин России Берл Лазар на съезде Федерации еврейских общин России - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря 2020, 15:36Религия
Главный раввин России рассказал о смысле празднования Хануки
Заповедь о зажигании ханукальных свечей евреи выполняют дома, стараясь зажечь их в том месте, где эти свечи видны как можно большему числу людей, рассказал РИА Новости пресс-секретарь главного раввина России Гершон Коган. Но публичное зажигание свечей Хануки - это особая и важная традиция движения Хабад, установленная последним, крайне почитаемым, любавичским раввином. "Эта традиция Хабада - последняя традиция, которую установил последний любавичский ребе. Он призвал зажигать свечи прямо на площадях, чтобы рассказать о чуде Хануки как можно большему числу людей, чтобы зажечь этот свет для всех. Именно поэтому в том числе в России - в России это очень активно практикуется - зажигаются светильники, ханукальные свечи, на площадях: чтобы сделать всеобщий праздник, чтобы распространить радость как можно больше", - сказал Коган.
Раввин Менахем-Мендл Шнеерсон (1902-1994) – седьмой и последний лидер хасидского движения Хабад, один из виднейших еврейских деятелей XX века. Основным направлением деятельности посланников Любавического ребе во всем мире является "всесторонняя помощь евреям в соблюдении заповедей Торы, развитие общинных центров, возвращение и восстановление синагог, подготовка молодых раввинов, учителей, резников, переписчиков святых текстов, и другая духовно-просветительская деятельность", уточнили в пресс-службе.
Главный раввин России Берл Лазар на торжественной церемонии зажжения ханукальной свечи на площади Революции в Москве. 2 декабря 2018 - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября, 10:57Религия
Берл Лазар зажег первую ханукальную свечу на Театральной площади в Москве
 
РелигияМоскваМГИМОБерл ЛазарХанукаРоссияРелигия
 
 
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