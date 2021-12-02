https://ria.ru/20211202/raketa-1761934674.html

Пуск "Союза" с космодрома Куру во Французской Гвиане второй раз перенесли

Пуск "Союза" с космодрома Куру во Французской Гвиане второй раз перенесли - РИА Новости, 02.12.2021

Пуск "Союза" с космодрома Куру во Французской Гвиане второй раз перенесли

Пуск ракеты "Союз" со спутниками Galileo с космодрома Куру во Французской Гвиане второй раз перенесен на сутки, заявил в четверг гендиректор "Роскосмоса"... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T23:23

2021-12-02T23:23

2021-12-02T23:23

наука

французская гвиана

дмитрий рогозин

роскосмос

европейское космическое агентство

космос - риа наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/03/1752863926_0:235:3223:2048_1920x0_80_0_0_b036a6a99755ca33fe4a318ec72e9052.jpg

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Пуск ракеты "Союз" со спутниками Galileo с космодрома Куру во Французской Гвиане второй раз перенесен на сутки, заявил в четверг гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."В Куру опять перенос пуска. По просьбе французской стороны. На сутки", - написал Рогозин в своём Telegram.В "Роскосмосе" уточнили, что пуск запланирован на 4 декабря в 03.23 мск. Пуск пришлось перенести из-за неготовности французской корабельной станции приема телеметрической информации.Ранее пуск ракеты-носителя "Союз-СТ-Б" со спутниками Galileo, запланированный на 2 декабря с космодрома Куру, перенесли на сутки из-за неблагоприятных погодных условий.Космические аппараты Galileo FOC изготовлены компанией EADS Astrium по заказу Европейского космического агентства. Из 24 спутников Galileo 14 были запущены ракетами-носителями "Союз-2" с 2011 по 2016 год.На 2022 год с южноамериканского космодрома запланированы четыре пуска российских ракет.

https://ria.ru/20211028/soyuz-1756604921.html

https://ria.ru/20210822/soyuz-1746715968.html

французская гвиана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

французская гвиана, дмитрий рогозин, роскосмос, европейское космическое агентство, космос - риа наука