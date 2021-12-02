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Наука
https://ria.ru/20211202/raketa-1761934674.html
Пуск "Союза" с космодрома Куру во Французской Гвиане второй раз перенесли
Пуск "Союза" с космодрома Куру во Французской Гвиане второй раз перенесли - РИА Новости, 02.12.2021
Пуск "Союза" с космодрома Куру во Французской Гвиане второй раз перенесли
Пуск ракеты "Союз" со спутниками Galileo с космодрома Куру во Французской Гвиане второй раз перенесен на сутки, заявил в четверг гендиректор "Роскосмоса"... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T23:23
2021-12-02T23:23
наука
французская гвиана
дмитрий рогозин
роскосмос
европейское космическое агентство
космос - риа наука
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Пуск ракеты "Союз" со спутниками Galileo с космодрома Куру во Французской Гвиане второй раз перенесен на сутки, заявил в четверг гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."В Куру опять перенос пуска. По просьбе французской стороны. На сутки", - написал Рогозин в своём Telegram.В "Роскосмосе" уточнили, что пуск запланирован на 4 декабря в 03.23 мск. Пуск пришлось перенести из-за неготовности французской корабельной станции приема телеметрической информации.Ранее пуск ракеты-носителя "Союз-СТ-Б" со спутниками Galileo, запланированный на 2 декабря с космодрома Куру, перенесли на сутки из-за неблагоприятных погодных условий.Космические аппараты Galileo FOC изготовлены компанией EADS Astrium по заказу Европейского космического агентства. Из 24 спутников Galileo 14 были запущены ракетами-носителями "Союз-2" с 2011 по 2016 год.На 2022 год с южноамериканского космодрома запланированы четыре пуска российских ракет.
https://ria.ru/20211028/soyuz-1756604921.html
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французская гвиана, дмитрий рогозин, роскосмос, европейское космическое агентство, космос - риа наука
23:23 02.12.2021
 
Пуск "Союза" с космодрома Куру во Французской Гвиане второй раз перенесли

Пуск ракеты "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане второй раз перенесли

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРабочий приводит в порядок постамент памятника с макетом ракеты-носителя "Союз" в городе Байконур
Рабочий приводит в порядок постамент памятника с макетом ракеты-носителя Союз в городе Байконур - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Пуск ракеты "Союз" со спутниками Galileo с космодрома Куру во Французской Гвиане второй раз перенесен на сутки, заявил в четверг гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"В Куру опять перенос пуска. По просьбе французской стороны. На сутки", - написал Рогозин в своём Telegram.
LIVE: Запуск ракеты Союз 2.1а с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
28 октября, 03:08
Украшенная хохломой ракета "Союз" стартовала с Байконура
В "Роскосмосе" уточнили, что пуск запланирован на 4 декабря в 03.23 мск. Пуск пришлось перенести из-за неготовности французской корабельной станции приема телеметрической информации.
Ранее пуск ракеты-носителя "Союз-СТ-Б" со спутниками Galileo, запланированный на 2 декабря с космодрома Куру, перенесли на сутки из-за неблагоприятных погодных условий.
Космические аппараты Galileo FOC изготовлены компанией EADS Astrium по заказу Европейского космического агентства. Из 24 спутников Galileo 14 были запущены ракетами-носителями "Союз-2" с 2011 по 2016 год.
На 2022 год с южноамериканского космодрома запланированы четыре пуска российских ракет.
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегатс космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
22 августа, 01:21
С Байконура стартовала ракета "Союз" с британскими спутниками OneWeb
 
НаукаФранцузская ГвианаДмитрий РогозинРоскосмосЕвропейское космическое агентствоКосмос - РИА Наука
 
 
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