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Международный день борьбы за отмену рабства
Международный день борьбы за отмену рабства - РИА Новости, 02.12.2021
Международный день борьбы за отмену рабства
Ежегодно 2 декабря в мире отмечается Международный день борьбы за отмену рабства. В этот день в 1949 году Генеральной Ассамблеей ООН была принята "Конвенция о... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T02:33
2021-12-02T02:33
в мире
справки
оон
международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли
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Ежегодно 2 декабря в мире отмечается Международный день борьбы за отмену рабства. В этот день в 1949 году Генеральной Ассамблеей ООН была принята "Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами". Целью этого Дня является искоренение таких современных форм рабства как торговля людьми, сексуальная эксплуатация, наихудшие формы детского труда, браки по принуждению, продажа невест, передача по наследству вдов и насильственная вербовка детей для их использования в вооруженных конфликтах.Рабство на протяжении веков видоизменялось и проявлялось различным образом. Если некоторые старые традиционные формы рабства до сих пор присутствуют в своем изначальном виде, то некоторые другие приняли новые формы.Органы ООН по правам человека документально подтверждают наличие старых форм рабства, которые заложены в традиционных верованиях и обычаях. Такие формы рабства являются результатом многолетней дискриминации в отношении наиболее уязвимых групп общества, включая представителей низших каст, племенных меньшинств и коренных народов.Наряду с традиционными формами принудительного труда, такими как крепостной труд и долговая кабала, в настоящее время существуют следующие более современные формы принудительного труда, затрагивающие, в частности, трудящихся-мигрантов, подвергающихся торговле людьми в целях экономической эксплуатации любого рода в мировой экономике: подневольный труд домашней прислуги, работа в строительном секторе, пищевой промышленности, в сфере пошива одежды и в сельскохозяйственном секторе. Использование рабского труда в любой его форме запрещено Всеобщей декларацией прав человека. По данным Международной организации труда (МОТ), около 40,3 миллиона людей являются жертвами современных форм рабства, включая 24,9 миллиона жертв принудительного труда и 15,4 миллиона жертв принудительных браков.Из тысячи человек в мире пятеро являются жертвами современных работорговцев. Один из четырех жертв — ребенок.Из 24,9 миллиона жертв принудительного труда 16 миллионов находятся в частном секторе, выполняя работу по дому, работая на строительстве или в сельском хозяйстве; 4,8 миллиона являются жертвами сексуальной эксплуатации, и 4 миллиона эксплуатируются государственными властями.Женщины и девочки составляют 99 процентов числа всех жертв, занятых в коммерческой секс-индустрии, а также 58% в других секторах теневой экономики.По данным международной организации Free the Slaves ("Освободите рабов"), ежегодная незаконная прибыль торговцев людьми составляет около 150 миллиардов долларов в год.Эксперты Free the Slaves отмечают, что рабство сегодня – это скрытое преступление, поэтому обществу труднее увидеть его, а тем, кто в рабстве, просить о помощи.По информации Международной организации труда, пандемия COVID-19 несет новые угрозы основополагающим принципам и правам в сфере труда. Кризис может привести к резкому росту социально-экономической незащищенности, что, в свою очередь, увеличивает альтернативную стоимость образования и вызывает опасения, что все больше семей будут вынуждены прибегать к детскому труду. В МОТ отмечают, что в результате пандемии миллионы работников лишились дохода, что при отсутствии сбережений или социальной защиты делает их потенциальными жертвами долговой кабалы и других форм принудительного труда.По данным МОТ, негативные последствия кризиса распределены неравномерно. Острее всего они ощущаются теми, кто и так относился к наиболее уязвимым и наименее защищенным слоям населения – это малоимущие и социально исключенные граждане, производители и работники неформальной экономики, мигранты, люди, подверженные дискриминации, а также все те, кто живет в условиях нестабильности, вооруженных конфликтов и периодических природных катастроф. Для них кризис чреват усилением рисков детского и принудительного труда, дискриминации в сфере труда и занятий, а также сокращения прав и возможностей. Материал подготовлен на основе информации открытых источников.
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РИА Новости
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96
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в мире, справки, оон, международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли
02:33 02.12.2021
 

Международный день борьбы за отмену рабства

© AFP 2021 / Gulshan KhanЧлены Форума африканской диаспоры (ADF) с цепями на руках в знак демонстрации протеста против работорговли и торговли людьми
Члены Форума африканской диаспоры (ADF) с цепями на руках в знак демонстрации протеста против работорговли и торговли людьми - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© AFP 2021 / Gulshan Khan
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Ежегодно 2 декабря в мире отмечается Международный день борьбы за отмену рабства. В этот день в 1949 году Генеральной Ассамблеей ООН была принята "Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами".
Целью этого Дня является искоренение таких современных форм рабства как торговля людьми, сексуальная эксплуатация, наихудшие формы детского труда, браки по принуждению, продажа невест, передача по наследству вдов и насильственная вербовка детей для их использования в вооруженных конфликтах.
Рабство на протяжении веков видоизменялось и проявлялось различным образом. Если некоторые старые традиционные формы рабства до сих пор присутствуют в своем изначальном виде, то некоторые другие приняли новые формы.
Органы ООН по правам человека документально подтверждают наличие старых форм рабства, которые заложены в традиционных верованиях и обычаях. Такие формы рабства являются результатом многолетней дискриминации в отношении наиболее уязвимых групп общества, включая представителей низших каст, племенных меньшинств и коренных народов.
Наряду с традиционными формами принудительного труда, такими как крепостной труд и долговая кабала, в настоящее время существуют следующие более современные формы принудительного труда, затрагивающие, в частности, трудящихся-мигрантов, подвергающихся торговле людьми в целях экономической эксплуатации любого рода в мировой экономике: подневольный труд домашней прислуги, работа в строительном секторе, пищевой промышленности, в сфере пошива одежды и в сельскохозяйственном секторе.
Использование рабского труда в любой его форме запрещено Всеобщей декларацией прав человека.
По данным Международной организации труда (МОТ), около 40,3 миллиона людей являются жертвами современных форм рабства, включая 24,9 миллиона жертв принудительного труда и 15,4 миллиона жертв принудительных браков.
Из тысячи человек в мире пятеро являются жертвами современных работорговцев. Один из четырех жертв — ребенок.
Из 24,9 миллиона жертв принудительного труда 16 миллионов находятся в частном секторе, выполняя работу по дому, работая на строительстве или в сельском хозяйстве; 4,8 миллиона являются жертвами сексуальной эксплуатации, и 4 миллиона эксплуатируются государственными властями.
Женщины и девочки составляют 99 процентов числа всех жертв, занятых в коммерческой секс-индустрии, а также 58% в других секторах теневой экономики.
По данным международной организации Free the Slaves ("Освободите рабов"), ежегодная незаконная прибыль торговцев людьми составляет около 150 миллиардов долларов в год.
Эксперты Free the Slaves отмечают, что рабство сегодня – это скрытое преступление, поэтому обществу труднее увидеть его, а тем, кто в рабстве, просить о помощи.
По информации Международной организации труда, пандемия COVID-19 несет новые угрозы основополагающим принципам и правам в сфере труда. Кризис может привести к резкому росту социально-экономической незащищенности, что, в свою очередь, увеличивает альтернативную стоимость образования и вызывает опасения, что все больше семей будут вынуждены прибегать к детскому труду. В МОТ отмечают, что в результате пандемии миллионы работников лишились дохода, что при отсутствии сбережений или социальной защиты делает их потенциальными жертвами долговой кабалы и других форм принудительного труда.
По данным МОТ, негативные последствия кризиса распределены неравномерно. Острее всего они ощущаются теми, кто и так относился к наиболее уязвимым и наименее защищенным слоям населения – это малоимущие и социально исключенные граждане, производители и работники неформальной экономики, мигранты, люди, подверженные дискриминации, а также все те, кто живет в условиях нестабильности, вооруженных конфликтов и периодических природных катастроф. Для них кризис чреват усилением рисков детского и принудительного труда, дискриминации в сфере труда и занятий, а также сокращения прав и возможностей.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников.
 
В миреСправкиООНМеждународный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли
 
 
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