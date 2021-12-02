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В "Квантовой долине" Нижнего Новгорода создадут 1,3 тысячи рабочих мест
В "Квантовой долине" Нижнего Новгорода создадут 1,3 тысячи рабочих мест - РИА Новости, 02.12.2021
В "Квантовой долине" Нижнего Новгорода создадут 1,3 тысячи рабочих мест
Инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) "Квантовая долина" в Нижнем Новгороде позволит создать более 1300 рабочих мест, заявил губернатор... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T18:31
2021-12-02T18:31
2021-12-02T18:31
нижегородская область
технологии
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нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 дек - РИА Новости. Инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) "Квантовая долина" в Нижнем Новгороде позволит создать более 1300 рабочих мест, заявил губернатор нижегородской области Глеб Никитин.Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в четверг подписал постановление о создании в Нижегородской области ИНТЦ "Квантовая долина".Губернатор подчеркнул, что ИНТЦ "Квантовая" долина" будет располагаться преимущественно в центральной части Нижнего Новгорода. Это обусловлено близостью к основным научно-образовательным организациям, которые будут играть ключевую роль в реализации проекта. Планируется включение 10 земельных участков. Всего будет выделено 5 основных кластеров - в соответствии с количеством направлений деятельности "Квантовой долины".Центр будет представлять собой территорию с особым налоговым режимом для организаций, осуществляющих разработки и производство высокотехнологичных продуктов и услуг. В частности, резиденты ИНТЦ смогут получить ряд налоговых льгот.Никитин подчеркнул, что на территории ИНТЦ запланировано строительство современной инфраструктуры, которая будет состоять из лабораторий, научно-технических помещений, центров прототипирования, инжиниринговых центров, центров коллективного пользования, а также рабочих пространств.
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технологии, нижегородская область, нижний новгород, михаил мишустин, глеб никитин, россия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 дек - РИА Новости.
Инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) "Квантовая долина" в Нижнем Новгороде
позволит создать более 1300 рабочих мест, заявил губернатор нижегородской области Глеб Никитин
.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
в четверг подписал постановление о создании в Нижегородской области
ИНТЦ "Квантовая долина".
"Создание ИНТЦ "Квантовая долина" - важный этап в развитии научно-технологического потенциала региона. Создание ИНТЦ в полной мере соответствует задачам по развитию высокотехнологичных отраслей экономики, поставленным президентом России
. Реализация столь масштабного проекта в науке для нас - большая ответственность. Правительство региона, Нижегородский НОЦ (научно-образовательный центр – ред.) и образовательные организации уже договорились о консолидации усилий при реализации этого проекта", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Губернатор подчеркнул, что ИНТЦ "Квантовая" долина" будет располагаться преимущественно в центральной части Нижнего Новгорода. Это обусловлено близостью к основным научно-образовательным организациям, которые будут играть ключевую роль в реализации проекта. Планируется включение 10 земельных участков. Всего будет выделено 5 основных кластеров - в соответствии с количеством направлений деятельности "Квантовой долины".
"Планируется, что реализация ИНТЦ к 2030 году позволит создать более 1300 новых высококвалифицированных рабочих мест, а также перезагрузить ряд городских территорий и вдохнуть в них новую жизнь. В этом году уже была получена поддержка и на создание IT-кампуса в Нижнем Новгороде. В планах региона – создание целого квартала высоких технологий", - отметил Никитин.
Центр будет представлять собой территорию с особым налоговым режимом для организаций, осуществляющих разработки и производство высокотехнологичных продуктов и услуг. В частности, резиденты ИНТЦ смогут получить ряд налоговых льгот.
Никитин подчеркнул, что на территории ИНТЦ запланировано строительство современной инфраструктуры, которая будет состоять из лабораторий, научно-технических помещений, центров прототипирования, инжиниринговых центров, центров коллективного пользования, а также рабочих пространств.
"Участники проекта ИНТЦ смогут осуществлять на его территории инновационную деятельность по разработке, созданию прототипов и моделей, а также серийному производству высокотехнологичной продукции. Часть оборудования будет находиться в общем пользовании для всех резидентов ИНТЦ, что позволит небольшим стартапам осуществлять деятельность без существенных первоначальных инвестиций. Доступ к современному оборудованию в совокупности с налоговыми льготами позволит создавать новые производства высокотехнологичной продукции при минимальных рисках", - подчеркивается в сообщении.