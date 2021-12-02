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В "Квантовой долине" Нижнего Новгорода создадут 1,3 тысячи рабочих мест

В "Квантовой долине" Нижнего Новгорода создадут 1,3 тысячи рабочих мест - РИА Новости, 02.12.2021

В "Квантовой долине" Нижнего Новгорода создадут 1,3 тысячи рабочих мест

Инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) "Квантовая долина" в Нижнем Новгороде позволит создать более 1300 рабочих мест, заявил губернатор... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T18:31

2021-12-02T18:31

2021-12-02T18:31

нижегородская область

технологии

нижегородская область

нижний новгород

михаил мишустин

глеб никитин

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 дек - РИА Новости. Инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) "Квантовая долина" в Нижнем Новгороде позволит создать более 1300 рабочих мест, заявил губернатор нижегородской области Глеб Никитин.Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в четверг подписал постановление о создании в Нижегородской области ИНТЦ "Квантовая долина".Губернатор подчеркнул, что ИНТЦ "Квантовая" долина" будет располагаться преимущественно в центральной части Нижнего Новгорода. Это обусловлено близостью к основным научно-образовательным организациям, которые будут играть ключевую роль в реализации проекта. Планируется включение 10 земельных участков. Всего будет выделено 5 основных кластеров - в соответствии с количеством направлений деятельности "Квантовой долины".Центр будет представлять собой территорию с особым налоговым режимом для организаций, осуществляющих разработки и производство высокотехнологичных продуктов и услуг. В частности, резиденты ИНТЦ смогут получить ряд налоговых льгот.Никитин подчеркнул, что на территории ИНТЦ запланировано строительство современной инфраструктуры, которая будет состоять из лабораторий, научно-технических помещений, центров прототипирования, инжиниринговых центров, центров коллективного пользования, а также рабочих пространств.

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технологии, нижегородская область, нижний новгород, михаил мишустин, глеб никитин, россия