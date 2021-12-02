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Тюменская область
https://ria.ru/20211202/qr-kod-1761888187.html
QR-коды в салонах красоты в Тюменской области введут с 24 декабря
QR-коды в салонах красоты в Тюменской области введут с 24 декабря - РИА Новости, 02.12.2021
QR-коды в салонах красоты в Тюменской области введут с 24 декабря
Систему QR-кодов для посещения ресторанов, салонов красоты, косметических и массажных салонов, соляриев, парикмахерских, баз отдыха, туристических баз... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T17:44
2021-12-02T17:44
тюменская область
александр моор
коронавирус в россии
qr-код
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ТЮМЕНЬ, 2 дек - РИА Новости. Систему QR-кодов для посещения ресторанов, салонов красоты, косметических и массажных салонов, соляриев, парикмахерских, баз отдыха, туристических баз переносится на 24 декабря, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в соцсети "ВКонтакте".Губернатор в соцсетях рассказал, что система QR-кодов в Тюменской области вводится в два этапа. Первый начался 8 ноября, второй начинается с 3 декабря, но в связи со снижением роста заболеваемости коронавирусом среди взрослого населения оперативный штаб скорректировал ранее озвученные планы по вводу QR-кодов."Для предприятий общественного питания, салонов красоты, косметических и массажных салонов, соляриев, парикмахерских, баз отдыха, туристических баз и других переход на систему QR-кодов переносится на 24 декабря", - сообщил Моор.С 3 декабря список объектов, куда попасть можно только по QR-коду или медотводу с ПЦР, дополнят розничные рынки, отдельно стоящие крупные гипермаркеты и торговые объекты, но действовать это ограничение будет в будни с 18 часов, в выходные и праздничные дни. "То есть зайти на рынок или в ТРЦ с понедельника по пятницу до 18 часов можно будет, не предъявляя QR-код", - пояснил Моор.Вход в аквапарки, СПА-комплексы, бани, сауны, термальные источники и банно-оздоровительные комплексы только по QR-коду в любой день. Вместо QR-кода или справки о медотводе от прививок на входе можно будет показать "свежий" ПЦР-тест. Срок его действия составляет 72 часа.
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александр моор, коронавирус в россии, qr-код
17:44 02.12.2021
 

QR-коды в салонах красоты в Тюменской области введут с 24 декабря

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкБармен проверяет QR-код у посетительницы бара
Бармен проверяет QR-код у посетительницы бара - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ТЮМЕНЬ, 2 дек - РИА Новости. Систему QR-кодов для посещения ресторанов, салонов красоты, косметических и массажных салонов, соляриев, парикмахерских, баз отдыха, туристических баз переносится на 24 декабря, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в соцсети "ВКонтакте".
Губернатор в соцсетях рассказал, что система QR-кодов в Тюменской области вводится в два этапа. Первый начался 8 ноября, второй начинается с 3 декабря, но в связи со снижением роста заболеваемости коронавирусом среди взрослого населения оперативный штаб скорректировал ранее озвученные планы по вводу QR-кодов.
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Вчера, 17:40Тюменская область
QR-коды в тюменских гипермаркетах будут требовать по вечерам и в выходные
"Для предприятий общественного питания, салонов красоты, косметических и массажных салонов, соляриев, парикмахерских, баз отдыха, туристических баз и других переход на систему QR-кодов переносится на 24 декабря", - сообщил Моор.
С 3 декабря список объектов, куда попасть можно только по QR-коду или медотводу с ПЦР, дополнят розничные рынки, отдельно стоящие крупные гипермаркеты и торговые объекты, но действовать это ограничение будет в будни с 18 часов, в выходные и праздничные дни. "То есть зайти на рынок или в ТРЦ с понедельника по пятницу до 18 часов можно будет, не предъявляя QR-код", - пояснил Моор.
Вход в аквапарки, СПА-комплексы, бани, сауны, термальные источники и банно-оздоровительные комплексы только по QR-коду в любой день. Вместо QR-кода или справки о медотводе от прививок на входе можно будет показать "свежий" ПЦР-тест. Срок его действия составляет 72 часа.
 
Тюменская областьАлександр МоорКоронавирус в РоссииQR-код
 
 
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