https://ria.ru/20211202/qr-kod-1761886219.html

QR-коды в тюменских гипермаркетах будут требовать по вечерам и в выходные

QR-коды в тюменских гипермаркетах будут требовать по вечерам и в выходные - РИА Новости, 02.12.2021

QR-коды в тюменских гипермаркетах будут требовать по вечерам и в выходные

QR-коды в гипермаркетах, крупных торговых центрах и на рынках Тюменской области будут требовать только по вечерам, в выходные и праздничные дни, сообщил... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T17:40

2021-12-02T17:40

2021-12-02T17:40

тюменская область

общество

тюменская область

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 2 дек - РИА Новости. QR-коды в гипермаркетах, крупных торговых центрах и на рынках Тюменской области будут требовать только по вечерам, в выходные и праздничные дни, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.QR-коды о вакцинации против коронавируса для посещения крупных торговых центров, культурных и спортивных объектов в регионе введены с 8 ноября.Помимо предприятий торговли, с 3 декабря QR-коды, причем в любое время, потребуются для посещения аквапарков, СПА-комплексов, бань, саун, термальных источников и банно-оздоровительные комплексы. С 24 декабря QR-коды начнут требовать в ресторанах, салонах красоты, косметических и массажных салонах, соляриях, парикмахерских, базах отдыха, туристических базах.Ранее Информационный центр правительства Тюменской области сообщил, что в регионе на 9 % снизилась заболеваемость коронавирусом среди взрослого населения. За минувшие сутки выявлено 311 новых случаев заболевания, 235 человек выздоровели, 35 487 человек остаются под медицинским наблюдением.

https://ria.ru/20211201/vaktsinatsiya-1761630578.html

тюменская область

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общество, тюменская область, александр моор