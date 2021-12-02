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QR-коды в тюменских гипермаркетах будут требовать по вечерам и в выходные
QR-коды в тюменских гипермаркетах будут требовать по вечерам и в выходные - РИА Новости, 02.12.2021
QR-коды в тюменских гипермаркетах будут требовать по вечерам и в выходные
QR-коды в гипермаркетах, крупных торговых центрах и на рынках Тюменской области будут требовать только по вечерам, в выходные и праздничные дни, сообщил... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T17:40
2021-12-02T17:40
2021-12-02T17:40
тюменская область
общество
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 2 дек - РИА Новости. QR-коды в гипермаркетах, крупных торговых центрах и на рынках Тюменской области будут требовать только по вечерам, в выходные и праздничные дни, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.QR-коды о вакцинации против коронавируса для посещения крупных торговых центров, культурных и спортивных объектов в регионе введены с 8 ноября.Помимо предприятий торговли, с 3 декабря QR-коды, причем в любое время, потребуются для посещения аквапарков, СПА-комплексов, бань, саун, термальных источников и банно-оздоровительные комплексы. С 24 декабря QR-коды начнут требовать в ресторанах, салонах красоты, косметических и массажных салонах, соляриях, парикмахерских, базах отдыха, туристических базах.Ранее Информационный центр правительства Тюменской области сообщил, что в регионе на 9 % снизилась заболеваемость коронавирусом среди взрослого населения. За минувшие сутки выявлено 311 новых случаев заболевания, 235 человек выздоровели, 35 487 человек остаются под медицинским наблюдением.
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общество, тюменская область, александр моор
ТЮМЕНЬ, 2 дек - РИА Новости.
QR-коды в гипермаркетах, крупных торговых центрах и на рынках Тюменской области
будут требовать только по вечерам, в выходные и праздничные дни, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор
.
QR-коды о вакцинации против коронавируса для посещения крупных торговых центров, культурных и спортивных объектов в регионе введены с 8 ноября.
"С 3 декабря список объектов, куда попасть можно только по QR-коду или медотводу с ПЦР, дополнят розничные рынки, отдельно стоящие гипермаркеты и торговые объекты. … Но действовать это ограничение будет в будни с 18 часов, в выходные и праздничные дни. То есть зайти на рынок или в ТРЦ с понедельника по пятницу до 18 часов можно будет не предъявляя QR-код", - сообщил Моор в "ВКонтакте".
Помимо предприятий торговли, с 3 декабря QR-коды, причем в любое время, потребуются для посещения аквапарков, СПА-комплексов, бань, саун, термальных источников и банно-оздоровительные комплексы. С 24 декабря QR-коды начнут требовать в ресторанах, салонах красоты, косметических и массажных салонах, соляриях, парикмахерских, базах отдыха, туристических базах.
Ранее Информационный центр правительства Тюменской области сообщил, что в регионе на 9 % снизилась заболеваемость коронавирусом среди взрослого населения. За минувшие сутки выявлено 311 новых случаев заболевания, 235 человек выздоровели, 35 487 человек остаются под медицинским наблюдением.