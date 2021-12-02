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Депутаты Саратовской области поддержали законопроект о QR-кодах
Депутаты Саратовской области поддержали законопроект о QR-кодах - РИА Новости, 02.12.2021
Депутаты Саратовской области поддержали законопроект о QR-кодах
Депутаты Саратовской областной думы в четверг поддержали изменения в федеральный закон по санитарно-эпидемическому благополучию, которые вводят использование... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T15:01
2021-12-02T15:02
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САРАТОВ, 2 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Депутаты Саратовской областной думы в четверг поддержали изменения в федеральный закон по санитарно-эпидемическому благополучию, которые вводят использование QR-кодов в общественных местах, передает корреспондент РИА Новости.Депутаты поддержали законодательную инициативу правительства России по внесению в Госдуму проекта федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". За поддержку законопроекта проголосовали 30 депутатов, против - два, еще один воздержался.Председатель думы Александр Романов (ЕР) отметил, что к 1 декабря в региональное заксобрание поступило около 2,8 тысячи обращений относительно рассматриваемого законопроекта. По его словам, обращения поступили как от проживающих в области, так и от жителей Подмосковья, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ижевска, других регионов России и даже из Канады."Все обращения поступили через сайт думы или через нашу электронную почту. Необходимо отметить, что 70% обращений идентичны, содержат одинаковые формулировки и одинаковые текст и аргументы, а 1300 из общего числа направили всего 97 человек, то есть каждый из этих активных граждан в среднем прислал нам порядка 14 обращений. Возможно, они очень переживают по этому поводу, а может быть, это организованная акция для создания ажиотажа вокруг темы, которую мы сегодня обсуждаем", - сказал Романов."Я знаком с позицией этих людей, в чем-то понимаю их беспокойство, тем не менее мы должны прислушиваться и к мнению профессионалов - врачей, юристов… В своем сегодняшнем решении мы руководствуемся актуальной ситуацией. Когда эпидемиологическая ситуация улучшится, мы и противоковидные меры ослабим или снимем вообще", - подчеркнул он.Депутаты от фракции КПРФ высказались резко против одобрения законопроекта, полагая, что он вводит разделение граждан на привитых и непривитых, а не защищает права и свободы людей.Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. Законопроекты направили в рассылку для сбора отзывов и предложений в регионы, в Общественную и Счетную палаты, а также в Совет Федерации.
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общество, единая россия, госдума рф, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код
15:01 02.12.2021 (обновлено: 15:02 02.12.2021)
 
Депутаты Саратовской области поддержали законопроект о QR-кодах

Депутаты Саратовской области поддержали законопроект о QR-кодах в общественных местах

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
Посетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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САРАТОВ, 2 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Депутаты Саратовской областной думы в четверг поддержали изменения в федеральный закон по санитарно-эпидемическому благополучию, которые вводят использование QR-кодов в общественных местах, передает корреспондент РИА Новости.
Депутаты поддержали законодательную инициативу правительства России по внесению в Госдуму проекта федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". За поддержку законопроекта проголосовали 30 депутатов, против - два, еще один воздержался.
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Председатель думы Александр Романов (ЕР) отметил, что к 1 декабря в региональное заксобрание поступило около 2,8 тысячи обращений относительно рассматриваемого законопроекта. По его словам, обращения поступили как от проживающих в области, так и от жителей Подмосковья, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ижевска, других регионов России и даже из Канады.
"Все обращения поступили через сайт думы или через нашу электронную почту. Необходимо отметить, что 70% обращений идентичны, содержат одинаковые формулировки и одинаковые текст и аргументы, а 1300 из общего числа направили всего 97 человек, то есть каждый из этих активных граждан в среднем прислал нам порядка 14 обращений. Возможно, они очень переживают по этому поводу, а может быть, это организованная акция для создания ажиотажа вокруг темы, которую мы сегодня обсуждаем", - сказал Романов.
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"Я знаком с позицией этих людей, в чем-то понимаю их беспокойство, тем не менее мы должны прислушиваться и к мнению профессионалов - врачей, юристов… В своем сегодняшнем решении мы руководствуемся актуальной ситуацией. Когда эпидемиологическая ситуация улучшится, мы и противоковидные меры ослабим или снимем вообще", - подчеркнул он.
Депутаты от фракции КПРФ высказались резко против одобрения законопроекта, полагая, что он вводит разделение граждан на привитых и непривитых, а не защищает права и свободы людей.
Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. Законопроекты направили в рассылку для сбора отзывов и предложений в регионы, в Общественную и Счетную палаты, а также в Совет Федерации.
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
13 ноября, 12:00Инфографика
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
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