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Депутаты Саратовской области поддержали законопроект о QR-кодах

Депутаты Саратовской области поддержали законопроект о QR-кодах - РИА Новости, 02.12.2021

Депутаты Саратовской области поддержали законопроект о QR-кодах

Депутаты Саратовской областной думы в четверг поддержали изменения в федеральный закон по санитарно-эпидемическому благополучию, которые вводят использование... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T15:01

2021-12-02T15:01

2021-12-02T15:02

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САРАТОВ, 2 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Депутаты Саратовской областной думы в четверг поддержали изменения в федеральный закон по санитарно-эпидемическому благополучию, которые вводят использование QR-кодов в общественных местах, передает корреспондент РИА Новости.Депутаты поддержали законодательную инициативу правительства России по внесению в Госдуму проекта федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". За поддержку законопроекта проголосовали 30 депутатов, против - два, еще один воздержался.Председатель думы Александр Романов (ЕР) отметил, что к 1 декабря в региональное заксобрание поступило около 2,8 тысячи обращений относительно рассматриваемого законопроекта. По его словам, обращения поступили как от проживающих в области, так и от жителей Подмосковья, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ижевска, других регионов России и даже из Канады."Все обращения поступили через сайт думы или через нашу электронную почту. Необходимо отметить, что 70% обращений идентичны, содержат одинаковые формулировки и одинаковые текст и аргументы, а 1300 из общего числа направили всего 97 человек, то есть каждый из этих активных граждан в среднем прислал нам порядка 14 обращений. Возможно, они очень переживают по этому поводу, а может быть, это организованная акция для создания ажиотажа вокруг темы, которую мы сегодня обсуждаем", - сказал Романов."Я знаком с позицией этих людей, в чем-то понимаю их беспокойство, тем не менее мы должны прислушиваться и к мнению профессионалов - врачей, юристов… В своем сегодняшнем решении мы руководствуемся актуальной ситуацией. Когда эпидемиологическая ситуация улучшится, мы и противоковидные меры ослабим или снимем вообще", - подчеркнул он.Депутаты от фракции КПРФ высказались резко против одобрения законопроекта, полагая, что он вводит разделение граждан на привитых и непривитых, а не защищает права и свободы людей.Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. Законопроекты направили в рассылку для сбора отзывов и предложений в регионы, в Общественную и Счетную палаты, а также в Совет Федерации.

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