https://ria.ru/20211202/putin-1761885817.html

Путин назвал трагической ситуацию, возникшую на шахте "Листвяжная"

Путин назвал трагической ситуацию, возникшую на шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 02.12.2021

Путин назвал трагической ситуацию, возникшую на шахте "Листвяжная"

Президент России Владимир Путин заявил, что никаких огульных обвинений и "наездов" в ситуации по аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области никто... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T17:38

2021-12-02T17:38

2021-12-02T17:45

владимир путин

кемеровская область

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что никаких огульных обвинений и "наездов" в ситуации по аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области никто допускать не будет, но результат оказался трагический."Конечно, Следственный комитет, прокуратура будут с этим разбираться подробно и никаких огульных обвинений, наездов, как в народе говорят, никто допускать не будет, но все-таки вот эти заявления или предварительный отчет о работе Следственного комитета, когда говорится, что принимались систематически меры к сокрытию фактов о загазованности, фальсифицировались эти данные. Кто-то это делал? Зачем, чтобы побольше там добыть и на экспорт отправить? Зачем? Результат-то какой трагический. Теперь все сидим и все головы опустили", - сказал Путин на совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.

https://ria.ru/20211202/shakhtery-1761885425.html

кемеровская область

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владимир путин, кемеровская область, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе