https://ria.ru/20211202/putin-1761868131.html

Путин: нужно задуматься над ответственностью собственников шахт при ЧП

Путин: нужно задуматься над ответственностью собственников шахт при ЧП - РИА Новости, 02.12.2021

Путин: нужно задуматься над ответственностью собственников шахт при ЧП

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости подумать над финансовой ответственностью собственников шахт, не соблюдающих технику безопасности. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T16:44

2021-12-02T16:44

2021-12-02T17:00

шахты

владимир путин

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости подумать над финансовой ответственностью собственников шахт, не соблюдающих технику безопасности.Путин отметил, что в этом вопросе он согласен с лидерами профсоюзов."Нужно вернуться к обсуждению этого вопроса. Аккуратно, спокойно, без всякой эмоциональной окраски, связанной с сегодняшним днем и сегодняшней трагедией", - добавил он.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.

https://ria.ru/20211202/putin-1761867117.html

шахты

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шахты, владимир путин, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе