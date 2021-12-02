https://ria.ru/20211202/putin-1761868131.html
Путин: нужно задуматься над ответственностью собственников шахт при ЧП
Путин: нужно задуматься над ответственностью собственников шахт при ЧП - РИА Новости, 02.12.2021
Путин: нужно задуматься над ответственностью собственников шахт при ЧП
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости подумать над финансовой ответственностью собственников шахт, не соблюдающих технику безопасности. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T16:44
2021-12-02T16:44
2021-12-02T17:00
шахты
владимир путин
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости подумать над финансовой ответственностью собственников шахт, не соблюдающих технику безопасности.Путин отметил, что в этом вопросе он согласен с лидерами профсоюзов."Нужно вернуться к обсуждению этого вопроса. Аккуратно, спокойно, без всякой эмоциональной окраски, связанной с сегодняшним днем и сегодняшней трагедией", - добавил он.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.
https://ria.ru/20211202/putin-1761867117.html
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шахты, владимир путин, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
16:44 02.12.2021 (обновлено: 17:00 02.12.2021)
Путин: нужно задуматься над ответственностью собственников шахт при ЧП
Путин призвал задуматься над финансовой ответственностью собственников шахт при ЧП
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
заявил о необходимости подумать над финансовой ответственностью собственников шахт, не соблюдающих технику безопасности.
"Помню дискуссии по поводу финансовой ответственности собственников. Прекрасно понимаю, о чем идет речь. Никто не хочет подрывать основы бизнеса и сворачивать деятельность угольной отрасли. Но подумать об этом точно нужно", - сказал Путин на совещании по развитию угольной отрасли в Кузбассе.
Путин отметил, что в этом вопросе он согласен с лидерами профсоюзов.
"Нужно вернуться к обсуждению этого вопроса. Аккуратно, спокойно, без всякой эмоциональной окраски, связанной с сегодняшним днем и сегодняшней трагедией", - добавил он.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.