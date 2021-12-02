https://ria.ru/20211202/putin-1761867117.html
Путин призвал повышать роль профсоюзов в обеспечении безопасности на шахтах
Путин призвал повышать роль профсоюзов в обеспечении безопасности на шахтах - РИА Новости, 02.12.2021
Путин призвал повышать роль профсоюзов в обеспечении безопасности на шахтах
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в угольной отрасли, в том числе в обеспечении безопасности, необходимо повышать роль профсоюзов. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T16:42
2021-12-02T16:42
2021-12-02T16:57
владимир путин
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в угольной отрасли, в том числе в обеспечении безопасности, необходимо повышать роль профсоюзов."Нужно повышать роль профсоюзов, нечего этого бояться, нечего бояться", - сказал Путин на совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса.Президент добавил, что профсоюзы могли бы определять аудиторские компании, которые будут проверять шахты на безопасность, аудит должен быть независимым."То же самое нужно делать и по аудиту недропользования. Только что говорил, хочу вернуться к этому еще раз. Нет никакого желания наращивать, мы сокращаем административные барьеры и условия для взяткодателей и взяткополучателей. Конечно, нужно с этим бороться, но нужно безопасность обеспечивать. Нужно заниматься проверками соответствия ведения горных работ, проектной и технологической документации, нужно это делать обязательно и лучше, если это будут делать независимые структуры, не связанные с собственниками. А здесь в контакте, кстати говоря, с профсоюзами можно определять эти аудиторские компании", - сказал Путин на совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.
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владимир путин, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
16:42 02.12.2021 (обновлено: 16:57 02.12.2021)
Путин призвал повышать роль профсоюзов в обеспечении безопасности на шахтах
Президент Путин: надо повышать роль профсоюзов в обеспечении безопасности на шахтах
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
заявил, что в угольной отрасли, в том числе в обеспечении безопасности, необходимо повышать роль профсоюзов.
"Нужно повышать роль профсоюзов, нечего этого бояться, нечего бояться", - сказал Путин на совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса.
Президент добавил, что профсоюзы могли бы определять аудиторские компании, которые будут проверять шахты на безопасность, аудит должен быть независимым.
"То же самое нужно делать и по аудиту недропользования. Только что говорил, хочу вернуться к этому еще раз. Нет никакого желания наращивать, мы сокращаем административные барьеры и условия для взяткодателей и взяткополучателей. Конечно, нужно с этим бороться, но нужно безопасность обеспечивать. Нужно заниматься проверками соответствия ведения горных работ, проектной и технологической документации, нужно это делать обязательно и лучше, если это будут делать независимые структуры, не связанные с собственниками. А здесь в контакте, кстати говоря, с профсоюзами можно определять эти аудиторские компании", - сказал Путин на совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области
произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.