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МИД Индии раскрыл детали визита Путина
МИД Индии раскрыл детали визита Путина - РИА Новости, 02.12.2021
МИД Индии раскрыл детали визита Путина
Ряд встреч между главами Индии и России, а также министрами обороны и иностранных дел двух стран пройдет в Нью-Дели 6 декабря, сообщил официальный представитель РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T16:04
2021-12-02T16:19
в мире
индия
россия
нью-дели
мид индии
министерство обороны индии
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 дек – РИА Новости. Ряд встреч между главами Индии и России, а также министрами обороны и иностранных дел двух стран пройдет в Нью-Дели 6 декабря, сообщил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи."В этот день состоится ряд встреч, которые предполагают очень интенсивное взаимодействие в течение дня и завершатся саммитом. День начинается с главы минобороны Индии (Раджнатха Сингха) и его российского коллеги Сергея Шойгу, сопредседателей межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Утром министр иностранных дел (Индии Субраманьям Джайшанкар) проведет двустороннюю встречу со своим коллегой, министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. За этими встречами последует первая встреча или первое заседание недавно созданного механизма диалога "2+2" на уровне министров иностранных дел и обороны", - сказал Багчи в ходе брифинга.Он отметил, что ожидается, что в ходе встречи в рамках формата "2+2" министры обсудят двусторонние, региональные и международные политические и оборонные вопросы."Во второй половине дня состоится 21-й ежегодный саммит Индия-Россия. И мы с нетерпением ждем возможности приветствовать президента Путина в Нью-Дели на саммите. Как я уже говорил ранее, лидеры рассмотрят состояние и перспективы двусторонних отношений и обсудят пути дальнейшего укрепления стратегического партнерства между двумя странами. На саммите, конечно же, будет возможность обменяться мнениями по региональным многосторонним и международным вопросам, представляющим взаимный интерес", - сказал Багчи.По итогам саммита будет опубликовано совместное заявление, в котором будут отражены обсуждения, договоренности и соглашения, подписанные во время, а также в преддверии саммита, добавил представитель МИД Индии.Визит состоится на фоне выявления в мире нового штамма коронавируса "омикрон", которое привело к новым ограничительным мерам во всех странах. В четверг Индия сообщила о первых двух случаях заболевания этим штаммом.
https://ria.ru/20211118/putin-1759666951.html
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в мире, индия, россия, нью-дели, мид индии, министерство обороны индии
16:04 02.12.2021 (обновлено: 16:19 02.12.2021)
 
МИД Индии раскрыл детали визита Путина

МИД Индии о визите Путина 6 декабря: будет интенсивное взаимодействие

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / POOL
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 дек – РИА Новости. Ряд встреч между главами Индии и России, а также министрами обороны и иностранных дел двух стран пройдет в Нью-Дели 6 декабря, сообщил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи.
"В этот день состоится ряд встреч, которые предполагают очень интенсивное взаимодействие в течение дня и завершатся саммитом. День начинается с главы минобороны Индии (Раджнатха Сингха) и его российского коллеги Сергея Шойгу, сопредседателей межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Утром министр иностранных дел (Индии Субраманьям Джайшанкар) проведет двустороннюю встречу со своим коллегой, министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. За этими встречами последует первая встреча или первое заседание недавно созданного механизма диалога "2+2" на уровне министров иностранных дел и обороны", - сказал Багчи в ходе брифинга.
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Он отметил, что ожидается, что в ходе встречи в рамках формата "2+2" министры обсудят двусторонние, региональные и международные политические и оборонные вопросы.
"Во второй половине дня состоится 21-й ежегодный саммит Индия-Россия. И мы с нетерпением ждем возможности приветствовать президента Путина в Нью-Дели на саммите. Как я уже говорил ранее, лидеры рассмотрят состояние и перспективы двусторонних отношений и обсудят пути дальнейшего укрепления стратегического партнерства между двумя странами. На саммите, конечно же, будет возможность обменяться мнениями по региональным многосторонним и международным вопросам, представляющим взаимный интерес", - сказал Багчи.
По итогам саммита будет опубликовано совместное заявление, в котором будут отражены обсуждения, договоренности и соглашения, подписанные во время, а также в преддверии саммита, добавил представитель МИД Индии.
Визит состоится на фоне выявления в мире нового штамма коронавируса "омикрон", которое привело к новым ограничительным мерам во всех странах. В четверг Индия сообщила о первых двух случаях заболевания этим штаммом.
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