https://ria.ru/20211202/putin-1761835347.html
С пренебрегающих жизнью шахтеров ради прибыли надо спрашивать, заявил Путин
С пренебрегающих жизнью шахтеров ради прибыли надо спрашивать, заявил Путин - РИА Новости, 02.12.2021
С пренебрегающих жизнью шахтеров ради прибыли надо спрашивать, заявил Путин
Президент России Владимир Путин на совещании по развитию угольной отрасли в Кузбассе заявил, что с тех, кто в погоне за прибылью пренебрегает жизнью и здоровьем РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T15:11
2021-12-02T15:11
2021-12-02T15:42
владимир путин
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кемеровская область
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по развитию угольной отрасли в Кузбассе заявил, что с тех, кто в погоне за прибылью пренебрегает жизнью и здоровьем людей, нужно спрашивать жестко и по закону.Неделю назад, 25 ноября, на шахте "Листвяжная" взорвался метан, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Итого жертвами трагедии стал 51 человек."Это персональная ответственность всех, кто участвует в организации производств – и руководителей предприятий, и представителей контрольно-надзорных органов, и собственников. С тех, кто в погоне за прибылью, по каким-то другим причинам игнорирует, пренебрегает безопасностью людей, подвергает их смертельному риску, нужно спрашивать по закону, жестко", - сказал Путин."Так же, как и за соблюдение в шахтах на всех объектах горнодобывающей отрасли правил техники безопасности, надлежащее состояние оборудования, индивидуальных средств спасения", - добавил глава государства.Президент заявил, что нужно выяснить все причины и обстоятельства происшествия в Кузбассе.
https://ria.ru/20211202/putin-1761835251.html
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владимир путин, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кемеровская область
15:11 02.12.2021 (обновлено: 15:42 02.12.2021)
С пренебрегающих жизнью шахтеров ради прибыли надо спрашивать, заявил Путин
Президент Путин призвал спрашивать с пренебрегающих жизнью людей в погоне за прибылью