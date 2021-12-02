https://ria.ru/20211202/putin-1761819859.html

Рязанский школьник получил в подарок от Путина планшет

Рязанский школьник получил в подарок от Путина планшет - РИА Новости, 02.12.2021

Рязанский школьник получил в подарок от Путина планшет

Восьмилетний школьник из рязанской многодетной семьи получил в подарок от президента РФ планшет, сообщило правительство Рязанской области. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T14:21

2021-12-02T14:21

2021-12-02T14:21

общество

рязанская область

владимир путин

россия

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РЯЗАНЬ, 2 дек - РИА Новости. Восьмилетний школьник из рязанской многодетной семьи получил в подарок от президента РФ планшет, сообщило правительство Рязанской области.Мальчик отправил письмо президенту в середине октября. "В нем он написал, что растет в дружной многодетной семье, у него шесть братьев и сестер. По словам мальчика, ему очень нравится учиться в школе, общаться с одноклассниками, участвовать в различных школьных проектах. Главу государства Петр попросил помочь с покупкой планшета, который необходим для учебы", - уточняется в сообщении.В ходе встречи школьник поделился с губернатором планами на будущее. В частности, рассказал, что хочет быть министром и по примеру родителей создать большую семью.Любимов поблагодарил маму мальчика за родительский труд. Он отметил, что в ближайшее время подарки от президента РФ будут переданы братьям и сестрам Петра.

https://ria.ru/20211120/korova-1759937751.html

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общество, рязанская область, владимир путин, россия