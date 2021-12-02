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Рязанский школьник получил в подарок от Путина планшет
Рязанский школьник получил в подарок от Путина планшет - РИА Новости, 02.12.2021
Рязанский школьник получил в подарок от Путина планшет
Восьмилетний школьник из рязанской многодетной семьи получил в подарок от президента РФ планшет, сообщило правительство Рязанской области. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T14:21
2021-12-02T14:21
общество
рязанская область
владимир путин
россия
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РЯЗАНЬ, 2 дек - РИА Новости. Восьмилетний школьник из рязанской многодетной семьи получил в подарок от президента РФ планшет, сообщило правительство Рязанской области.Мальчик отправил письмо президенту в середине октября. "В нем он написал, что растет в дружной многодетной семье, у него шесть братьев и сестер. По словам мальчика, ему очень нравится учиться в школе, общаться с одноклассниками, участвовать в различных школьных проектах. Главу государства Петр попросил помочь с покупкой планшета, который необходим для учебы", - уточняется в сообщении.В ходе встречи школьник поделился с губернатором планами на будущее. В частности, рассказал, что хочет быть министром и по примеру родителей создать большую семью.Любимов поблагодарил маму мальчика за родительский труд. Он отметил, что в ближайшее время подарки от президента РФ будут переданы братьям и сестрам Петра.
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общество, рязанская область, владимир путин, россия
14:21 02.12.2021
 
Рязанский школьник получил в подарок от Путина планшет

Рязанский школьник из многодетной семьи получил в подарок от президента Путина планшет

© Фото пресс-службы Правительства Рязанской областиГубернатор Николай Любимов передал рязанскому второкласснику подарок от Президента России Владимира Путина
Губернатор Николай Любимов передал рязанскому второкласснику подарок от Президента России Владимира Путина
© Фото пресс-службы Правительства Рязанской области
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РЯЗАНЬ, 2 дек - РИА Новости. Восьмилетний школьник из рязанской многодетной семьи получил в подарок от президента РФ планшет, сообщило правительство Рязанской области.

"Второго декабря восьмилетний школьник Рязани Петр Обувалин получил подарок от президента Российской Федерации Владимира Путина. Планшет мальчику передал губернатор Николай Любимов", - говорится в сообщении.

Мальчик отправил письмо президенту в середине октября. "В нем он написал, что растет в дружной многодетной семье, у него шесть братьев и сестер. По словам мальчика, ему очень нравится учиться в школе, общаться с одноклассниками, участвовать в различных школьных проектах. Главу государства Петр попросил помочь с покупкой планшета, который необходим для учебы", - уточняется в сообщении.
В ходе встречи школьник поделился с губернатором планами на будущее. В частности, рассказал, что хочет быть министром и по примеру родителей создать большую семью.
Любимов поблагодарил маму мальчика за родительский труд. Он отметил, что в ближайшее время подарки от президента РФ будут переданы братьям и сестрам Петра.
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