https://ria.ru/20211202/puteshestviya-1761882126.html
Деревня в Тульской области признана одной из лучших в мире
Деревня в Тульской области признана одной из лучших в мире - РИА Новости, 02.12.2021
Деревня в Тульской области признана одной из лучших в мире
Деревня Бёхово в Тульской области оказалась в числе победителей конкурса "Лучшие туристические деревни", объявленного Всемирной туристской организацией (UNWTO). РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T18:12
2021-12-02T18:12
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МАДРИД, 2 дек — РИА Новости. Деревня Бёхово в Тульской области оказалась в числе победителей конкурса "Лучшие туристические деревни", объявленного Всемирной туристской организацией (UNWTO).Среди претендентов были 170 деревень, сел и поселков из 75 стран, из которых в итоге осталось 44. Россия подавала три заявки: помимо Бёхово, это были поселок Висим в Свердловской области и село Вятское в Ярославской. Результаты объявили на Генеральной ассамблее UNWTO, которая проходит в Мадриде.При выборе жюри учитывало, какие из деревень лучше всего сохранили аутентичность, но при этом адаптировались под запросы туристов."Места, ставшие победителями, организация будет курировать, продвигать и поддерживать", — пояснила глава Ростуризма Зарина Догузова."Бёхово — единственная деревня не только в России, но и на всем постсоветском пространстве, которая оказалась среди победителей. Это живописное место на берегу Оки. Там особая атмосфера", — сказала Догузова.Это часть национального заповедника, носящего имя художника Василия Поленова. Здесь находится мемориальный некрополь, где похоронен живописец. Главная достопримечательность — Церковь Живоначальной Троицы, которую Поленов сам спроектировал и построил.
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мадрид (город), федеральное агентство по туризму (ростуризм), всемирная туристская организация, туризм, зарина догузова, россия, тульская область, новости - туризм, вятское
18:12 02.12.2021 (обновлено: 18:13 02.12.2021)
Деревня в Тульской области признана одной из лучших в мире
Тульская деревня Бёхово признана Всемирной турорганизацией одной из лучших в мире
МАДРИД, 2 дек — РИА Новости. Деревня Бёхово в Тульской области оказалась в числе победителей конкурса "Лучшие туристические деревни", объявленного Всемирной туристской организацией (UNWTO).
Среди претендентов были 170 деревень, сел и поселков из 75 стран, из которых в итоге осталось 44. Россия подавала три заявки: помимо Бёхово, это были поселок Висим в Свердловской области и село Вятское в Ярославской. Результаты объявили на Генеральной ассамблее UNWTO, которая проходит в Мадриде.
При выборе жюри учитывало, какие из деревень лучше всего сохранили аутентичность, но при этом адаптировались под запросы туристов.
"Места, ставшие победителями, организация будет курировать, продвигать и поддерживать", — пояснила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Бёхово — единственная деревня не только в России, но и на всем постсоветском пространстве, которая оказалась среди победителей. Это живописное место на берегу Оки. Там особая атмосфера", — сказала Догузова.
Это часть национального заповедника, носящего имя художника Василия Поленова. Здесь находится мемориальный некрополь, где похоронен живописец. Главная достопримечательность — Церковь Живоначальной Троицы, которую Поленов сам спроектировал и построил.