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Деревня в Тульской области признана одной из лучших в мире

Деревня в Тульской области признана одной из лучших в мире - РИА Новости, 02.12.2021

Деревня в Тульской области признана одной из лучших в мире

Деревня Бёхово в Тульской области оказалась в числе победителей конкурса "Лучшие туристические деревни", объявленного Всемирной туристской организацией (UNWTO). РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T18:12

2021-12-02T18:12

2021-12-02T18:13

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МАДРИД, 2 дек — РИА Новости. Деревня Бёхово в Тульской области оказалась в числе победителей конкурса "Лучшие туристические деревни", объявленного Всемирной туристской организацией (UNWTO).Среди претендентов были 170 деревень, сел и поселков из 75 стран, из которых в итоге осталось 44. Россия подавала три заявки: помимо Бёхово, это были поселок Висим в Свердловской области и село Вятское в Ярославской. Результаты объявили на Генеральной ассамблее UNWTO, которая проходит в Мадриде.При выборе жюри учитывало, какие из деревень лучше всего сохранили аутентичность, но при этом адаптировались под запросы туристов."Места, ставшие победителями, организация будет курировать, продвигать и поддерживать", — пояснила глава Ростуризма Зарина Догузова."Бёхово — единственная деревня не только в России, но и на всем постсоветском пространстве, которая оказалась среди победителей. Это живописное место на берегу Оки. Там особая атмосфера", — сказала Догузова.Это часть национального заповедника, носящего имя художника Василия Поленова. Здесь находится мемориальный некрополь, где похоронен живописец. Главная достопримечательность — Церковь Живоначальной Троицы, которую Поленов сам спроектировал и построил.

https://ria.ru/20211021/tula-1755342050.html

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мадрид (город), федеральное агентство по туризму (ростуризм), всемирная туристская организация, туризм, зарина догузова, россия, тульская область, новости - туризм, вятское