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Туризм
https://ria.ru/20211202/puteshestviya-1761774572.html
Названы популярные направления для деловых поездок осенью
Названы популярные направления для деловых поездок осенью - РИА Новости, 02.12.2021
Названы популярные направления для деловых поездок осенью
Определены самые востребованные направления для бизнес-поездок этой осенью, сообщает OneTwoTrip for Business. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T11:51
2021-12-02T11:51
туризм
армения
белоруссия
турция
узбекистан
краснодар
новости - туризм
туризм
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для бизнес-поездок этой осенью, сообщает OneTwoTrip for Business.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований компаний с начала сентября по конец ноября и сравнили показатели с прошлогодними.Осенью деловые путешественники наиболее часто отправлялись на самолете в Москву — таких было 28 процентов. Каждый десятый с бизнес-целями посетил Санкт-Петербург, каждый двадцатый — Сочи. В пятерку востребованных направлений вошли Екатеринбург и Краснодар.Аналитики отмечают восстановление глубины авиабронирований: с 87 до 83 процентов снизилось число компаний, которые покупают билеты всего за неделю. Зато на четверть выросло количество тех, кто планирует такую поездку за месяц, и в два раза — тех, кто приобретает проездные документы для своих сотрудников за пару месяцев.Чаще всего бизнес-путешественники летают по стране, доля зарубежных поездок составляет лишь четыре процента. Среди них более четверти отправляются в деловую поездку в Турцию, каждый десятый — в Белоруссию, по семь процентов — в Армению и Узбекистан.
https://ria.ru/20211119/puteshestviya-1759578519.html
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армения, белоруссия, турция, узбекистан, краснодар, новости - туризм, туризм, куда поехать, куда можно лететь, санкт-петербург, екатеринбург, сочи, москва
11:51 02.12.2021
 
Названы популярные направления для деловых поездок осенью

Эксперты рассказали, куда россияне ездили осенью в командировки чаще всего

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАэропорт "Кольцово" в Екатеринбурге
Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для бизнес-поездок этой осенью, сообщает OneTwoTrip for Business.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований компаний с начала сентября по конец ноября и сравнили показатели с прошлогодними.
Осенью деловые путешественники наиболее часто отправлялись на самолете в Москву — таких было 28 процентов. Каждый десятый с бизнес-целями посетил Санкт-Петербург, каждый двадцатый — Сочи. В пятерку востребованных направлений вошли Екатеринбург и Краснодар.
Аналитики отмечают восстановление глубины авиабронирований: с 87 до 83 процентов снизилось число компаний, которые покупают билеты всего за неделю. Зато на четверть выросло количество тех, кто планирует такую поездку за месяц, и в два раза — тех, кто приобретает проездные документы для своих сотрудников за пару месяцев.
Чаще всего бизнес-путешественники летают по стране, доля зарубежных поездок составляет лишь четыре процента. Среди них более четверти отправляются в деловую поездку в Турцию, каждый десятый — в Белоруссию, по семь процентов — в Армению и Узбекистан.
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