https://ria.ru/20211202/puteshestviya-1761774572.html

Названы популярные направления для деловых поездок осенью

Названы популярные направления для деловых поездок осенью - РИА Новости, 02.12.2021

Названы популярные направления для деловых поездок осенью

Определены самые востребованные направления для бизнес-поездок этой осенью, сообщает OneTwoTrip for Business. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T11:51

2021-12-02T11:51

2021-12-02T11:51

туризм

армения

белоруссия

турция

узбекистан

краснодар

новости - туризм

туризм

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для бизнес-поездок этой осенью, сообщает OneTwoTrip for Business.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований компаний с начала сентября по конец ноября и сравнили показатели с прошлогодними.Осенью деловые путешественники наиболее часто отправлялись на самолете в Москву — таких было 28 процентов. Каждый десятый с бизнес-целями посетил Санкт-Петербург, каждый двадцатый — Сочи. В пятерку востребованных направлений вошли Екатеринбург и Краснодар.Аналитики отмечают восстановление глубины авиабронирований: с 87 до 83 процентов снизилось число компаний, которые покупают билеты всего за неделю. Зато на четверть выросло количество тех, кто планирует такую поездку за месяц, и в два раза — тех, кто приобретает проездные документы для своих сотрудников за пару месяцев.Чаще всего бизнес-путешественники летают по стране, доля зарубежных поездок составляет лишь четыре процента. Среди них более четверти отправляются в деловую поездку в Турцию, каждый десятый — в Белоруссию, по семь процентов — в Армению и Узбекистан.

https://ria.ru/20211119/puteshestviya-1759578519.html

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