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Пушилин не исключил обращения за помощью к Белоруссии и России

Пушилин не исключил обращения за помощью к Белоруссии и России - РИА Новости, 02.12.2021

Пушилин не исключил обращения за помощью к Белоруссии и России

Самопровозглашенная ДНР в случае ухудшения обстановки в Донбассе может обратиться к Белоруссии, заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T19:48

2021-12-02T19:48

2021-12-02T20:48

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денис пушилин

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Самопровозглашенная ДНР в случае ухудшения обстановки в Донбассе может обратиться к Белоруссии, заявил глава республики Денис Пушилин."Безусловно, мы сделаем все возможное, и предпримем все шаги с нашей стороны. Мы, конечно же, рассчитываем на себя", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".При этом политик отметил, что ситуация может развиваться по-разному, и допустил, что ДНР может попросить помощи не только у Москвы, но и у Минска.Глава республики добавил, что судя по тем признакам, которые они видят, "Украина готовится к развязыванию полномасштабных боевых действий".Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что в Донбассе возросло число западных инструкторов. По его мнению, такие действия стран НАТО могут спровоцировать украинские власти "на военные авантюры".

https://ria.ru/20211202/peregovory-1761807664.html

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донецкая народная республика

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в мире, белоруссия, денис пушилин, донецкая народная республика, россия