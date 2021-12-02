https://ria.ru/20211202/pushilin-1761819181.html
Пушилин ответил на вопрос об обращении к России за помощью
Пушилин ответил на вопрос об обращении к России за помощью - РИА Новости, 02.12.2021
Пушилин ответил на вопрос об обращении к России за помощью
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин допустил возможность обращения к России за помощью в случае силового решения конфликта. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T14:19
2021-12-02T14:19
2021-12-02T20:48
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин допустил возможность обращения к России за помощью в случае силового решения конфликта.По его словам, Донецк будет действовать, исходя из конкретной обстановки."Безусловно, мы рассчитываем на свои силы, но с учетом того что Украина привлекает, и все больше привлекает, еще и внешние силы — мы это прекрасно видим, количество учений только со странами НАТО, с США в этом году увеличилось по сравнению с прошлым годом, <...> поэтому, конечно же, придется тяжело в любом случае", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".У него уточнили: "То есть вы не исключаете такой сценарий, что за помощью к Москве придется обратиться?". Пушилин ответил: "Не исключаю".Ранее в Кремле заявили, что обеспокоены по-прежнему высокой вероятностью боевых действий в Донбассе. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Киев, не желая выполнять минские договоренности, делает какие-либо переговоры с Россией невозможными.
https://ria.ru/20211201/peskov-1761633143.html
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в мире, россия, киев, сша, владимир путин, нато, денис пушилин, днр
14:19 02.12.2021 (обновлено: 20:48 02.12.2021)
Пушилин ответил на вопрос об обращении к России за помощью
Глава ДНР Пушилин об обращении к России за помощью: будем действовать, исходя из ситуации