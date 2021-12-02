https://ria.ru/20211202/pushilin-1761819181.html

Пушилин ответил на вопрос об обращении к России за помощью

Пушилин ответил на вопрос об обращении к России за помощью - РИА Новости, 02.12.2021

Пушилин ответил на вопрос об обращении к России за помощью

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин допустил возможность обращения к России за помощью в случае силового решения конфликта. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T14:19

2021-12-02T14:19

2021-12-02T20:48

в мире

россия

киев

сша

владимир путин

нато

денис пушилин

днр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155539/07/1555390777_0:148:3112:1898_1920x0_80_0_0_fceed88b165dca5e8c701981c0e3686f.jpg

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин допустил возможность обращения к России за помощью в случае силового решения конфликта.По его словам, Донецк будет действовать, исходя из конкретной обстановки."Безусловно, мы рассчитываем на свои силы, но с учетом того что Украина привлекает, и все больше привлекает, еще и внешние силы — мы это прекрасно видим, количество учений только со странами НАТО, с США в этом году увеличилось по сравнению с прошлым годом, <...> поэтому, конечно же, придется тяжело в любом случае", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".У него уточнили: "То есть вы не исключаете такой сценарий, что за помощью к Москве придется обратиться?". Пушилин ответил: "Не исключаю".Ранее в Кремле заявили, что обеспокоены по-прежнему высокой вероятностью боевых действий в Донбассе. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Киев, не желая выполнять минские договоренности, делает какие-либо переговоры с Россией невозможными.

https://ria.ru/20211201/peskov-1761633143.html

россия

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, киев, сша, владимир путин, нато, денис пушилин, днр