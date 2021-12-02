https://ria.ru/20211202/psaki-1761913422.html

В США увидели выгоду от диалога с Россией

В США увидели выгоду от диалога с Россией - РИА Новости, 02.12.2021

В США увидели выгоду от диалога с Россией

США не уклоняются от диалога с Россией и верят в полезность дипломатии на высшем уровне, но пока не готовы анонсировать следующий разговор президентов Джо... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T19:40

2021-12-02T19:40

2021-12-02T19:40

в мире

сша

владимир путин

джо байден

энтони блинкен

россия

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ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. США не уклоняются от диалога с Россией и верят в полезность дипломатии на высшем уровне, но пока не готовы анонсировать следующий разговор президентов Джо Байдена и Владимира Путина, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Российские представители говорят о возможности организовать до конца года беседу двух лидеров по видеоконференцсвязи."Мы едва ли отказываемся вести дискуссии с русскими, учитывая сегодняшнюю встречу нашего госсекретаря (Энтони Блинкена) с министром иностранных дел России (Сергеем Лавровым), у нас идет диалог на высоком уровне с русскими", - сказала Псаки на брифинге для журналистов."Президент продолжает верить в выгоды дипломатии на высоком уровне, на уровне лидеров... но мне нечего анонсировать касательно разговора или взаимодействия между президентом Байденом и президентом Путиным", - добавила она.Блинкен и Лавров встречались в четверг в столице Швеции на полях министерской встречи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

https://ria.ru/20211202/ssha-1761910039.html

https://ria.ru/20211202/lavrov-1761908011.html

сша

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в мире, сша, владимир путин, джо байден, энтони блинкен, россия