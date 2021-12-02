https://ria.ru/20211202/proverki-1761884875.html

Генпрокуратура проведет контрольные проверки угольных предприятий

Генпрокуратура проведет контрольные проверки угольных предприятий - РИА Новости, 02.12.2021

Генпрокуратура проведет контрольные проверки угольных предприятий

Генеральная прокуратура в 2022 году проведет ряд контрольных проверок угольных предприятий России после ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, заявил генпрокурор... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T17:34

2021-12-02T17:34

2021-12-02T17:34

происшествия

кемеровская область

белово

владимир путин

генеральная прокуратура рф

игорь краснов

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Генеральная прокуратура в 2022 году проведет ряд контрольных проверок угольных предприятий России после ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов.На шахте "Листвяжная" в городе Белово Кемеровской области 25 ноября погиб 51 человек"Устранение нарушений контролируется, надзор за соблюдением законодательства на опасных производственных объектах будет усилен. В следующем году мы проведем целый ряд контрольных проверок угольных предприятий силами Генеральной прокуратуры"- сказал Краснов на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20211202/kuzbass-1761878126.html

кемеровская область

белово

россия

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происшествия, кемеровская область, белово, владимир путин, генеральная прокуратура рф, игорь краснов, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе