https://ria.ru/20211202/proverka-1761878589.html
Прокуратура проведет проверки во всех угледобывающих регионах
Прокуратура проведет проверки во всех угледобывающих регионах - РИА Новости, 02.12.2021
Прокуратура проведет проверки во всех угледобывающих регионах
Масштабные проверки пройдут в 10 угледобывающих регионах России после ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, где 25 ноября погибли более 50 человек,... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T17:16
2021-12-02T17:16
2021-12-02T17:30
россия
происшествия
республика тыва
челябинская область
сахалинская область
кемеровская область
приморский край
хабаровский край
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Масштабные проверки пройдут в 10 угледобывающих регионах России после ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, где 25 ноября погибли более 50 человек, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов."С учетом многочисленности фактов несоблюдения законодательства мною принято решение о проведении масштабных проверок всех шахт в 10 угледобывающих регионах - республики Коми, Саха (Якутия), Тыва, Приморский и Хабаровский края, Самарская, Сахалинская, Ростовская, Челябинская области, Чукотский автономный округ", - сказал Краснов на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20211202/listvyazhnaya-1761881940.html
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россия, происшествия, республика тыва, челябинская область, сахалинская область, кемеровская область, приморский край, хабаровский край, ростовская область, самарская область, белово, владимир путин, генеральная прокуратура рф, игорь краснов, республика коми, чукотский автономный округ, республика саха (якутия), авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
17:16 02.12.2021 (обновлено: 17:30 02.12.2021)
Прокуратура проведет проверки во всех угледобывающих регионах
Генпрокурор Краснов объявил о проведении проверок в десяти угледобывающих регионах России