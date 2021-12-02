https://ria.ru/20211202/proverka-1761878589.html

Прокуратура проведет проверки во всех угледобывающих регионах

Прокуратура проведет проверки во всех угледобывающих регионах - РИА Новости, 02.12.2021

Прокуратура проведет проверки во всех угледобывающих регионах

Масштабные проверки пройдут в 10 угледобывающих регионах России после ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, где 25 ноября погибли более 50 человек,... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T17:16

2021-12-02T17:16

2021-12-02T17:30

россия

происшествия

республика тыва

челябинская область

сахалинская область

кемеровская область

приморский край

хабаровский край

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Масштабные проверки пройдут в 10 угледобывающих регионах России после ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, где 25 ноября погибли более 50 человек, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов."С учетом многочисленности фактов несоблюдения законодательства мною принято решение о проведении масштабных проверок всех шахт в 10 угледобывающих регионах - республики Коми, Саха (Якутия), Тыва, Приморский и Хабаровский края, Самарская, Сахалинская, Ростовская, Челябинская области, Чукотский автономный округ", - сказал Краснов на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20211202/listvyazhnaya-1761881940.html

россия

республика тыва

челябинская область

сахалинская область

кемеровская область

приморский край

хабаровский край

ростовская область

самарская область

белово

республика коми

чукотский автономный округ

республика саха (якутия)

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