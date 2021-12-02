https://ria.ru/20211202/protsenko-1761854100.html

Проценко рассказал о ложноотрицательных ПЦР-тестах на COVID-19

Проценко рассказал о ложноотрицательных ПЦР-тестах на COVID-19 - РИА Новости, 02.12.2021

Проценко рассказал о ложноотрицательных ПЦР-тестах на COVID-19

Ложноотрицательные ПЦР-тесты на коронавирус фиксируются почти в трети случаев, сообщил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T16:14

2021-12-02T16:14

2021-12-02T17:44

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Ложноотрицательные ПЦР-тесты на коронавирус фиксируются почти в трети случаев, сообщил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.По его словам, упустить начало разрушительного действия инфекции очень просто."Дело в том, что даже при наличии клиники ковида ПЦР может быть отрицательным. Ложноотрицательные ответы на этот тест фиксируются почти в 30 процентах случаев. И не только у нас — это мировая статистика", — сказал он в интервью "Российской газете".Ранее власти решили сократить срок действия ПЦР-исследования с 72 до 48 часов из-за особенностей нового омикрон-штамма.По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, пока в России не выявлено ни одного случая нового варианта вируса SARS-CoV-2. Тем не менее ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора уже разработал систему для его обнаружения. При этом, отмечала она, все применяемые в стране ПЦР-тесты работают и в случае заражения "омикроном".

https://ria.ru/20211201/ptsr-test-1761565901.html

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общество, здоровье - общество, коммунарка (москва), россия, денис проценко