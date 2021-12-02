https://ria.ru/20211202/protsenko-1761854100.html
Проценко рассказал о ложноотрицательных ПЦР-тестах на COVID-19
Проценко рассказал о ложноотрицательных ПЦР-тестах на COVID-19 - РИА Новости, 02.12.2021
Проценко рассказал о ложноотрицательных ПЦР-тестах на COVID-19
Ложноотрицательные ПЦР-тесты на коронавирус фиксируются почти в трети случаев, сообщил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T16:14
2021-12-02T16:14
2021-12-02T17:44
общество
здоровье - общество
коммунарка (москва)
россия
денис проценко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570354807_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ee96cf62db01b12d9113603088524d43.jpg
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Ложноотрицательные ПЦР-тесты на коронавирус фиксируются почти в трети случаев, сообщил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.По его словам, упустить начало разрушительного действия инфекции очень просто."Дело в том, что даже при наличии клиники ковида ПЦР может быть отрицательным. Ложноотрицательные ответы на этот тест фиксируются почти в 30 процентах случаев. И не только у нас — это мировая статистика", — сказал он в интервью "Российской газете".Ранее власти решили сократить срок действия ПЦР-исследования с 72 до 48 часов из-за особенностей нового омикрон-штамма.По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, пока в России не выявлено ни одного случая нового варианта вируса SARS-CoV-2. Тем не менее ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора уже разработал систему для его обнаружения. При этом, отмечала она, все применяемые в стране ПЦР-тесты работают и в случае заражения "омикроном".
https://ria.ru/20211201/ptsr-test-1761565901.html
коммунарка (москва)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570354807_230:0:1670:1080_1920x0_80_0_0_cbfe23884feabc5545bee0bf70314b81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, коммунарка (москва), россия, денис проценко
16:14 02.12.2021 (обновлено: 17:44 02.12.2021)
Проценко рассказал о ложноотрицательных ПЦР-тестах на COVID-19
Главврач больницы в Коммунарке Проценко: ложноотрицательные ПЦР-тесты фиксируются в 30%
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости.
Ложноотрицательные ПЦР-тесты на коронавирус фиксируются почти в трети случаев, сообщил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко
.
По его словам, упустить начало разрушительного действия инфекции очень просто.
"Дело в том, что даже при наличии клиники ковида ПЦР может быть отрицательным. Ложноотрицательные ответы на этот тест фиксируются почти в 30 процентах случаев. И не только у нас — это мировая статистика", — сказал он в интервью "Российской газете".
Ранее власти решили сократить срок действия ПЦР-исследования с 72 до 48 часов из-за особенностей нового омикрон-штамма.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, пока в России не выявлено ни одного случая нового варианта вируса SARS-CoV-2. Тем не менее ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора уже разработал систему для его обнаружения. При этом, отмечала она, все применяемые в стране ПЦР-тесты работают и в случае заражения "омикроном".