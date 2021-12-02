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Проценко рассказал о ложноотрицательных ПЦР-тестах на COVID-19
Проценко рассказал о ложноотрицательных ПЦР-тестах на COVID-19 - РИА Новости, 02.12.2021
Проценко рассказал о ложноотрицательных ПЦР-тестах на COVID-19
Ложноотрицательные ПЦР-тесты на коронавирус фиксируются почти в трети случаев, сообщил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T16:14
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общество
здоровье - общество
коммунарка (москва)
россия
денис проценко
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Ложноотрицательные ПЦР-тесты на коронавирус фиксируются почти в трети случаев, сообщил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.По его словам, упустить начало разрушительного действия инфекции очень просто."Дело в том, что даже при наличии клиники ковида ПЦР может быть отрицательным. Ложноотрицательные ответы на этот тест фиксируются почти в 30 процентах случаев. И не только у нас — это мировая статистика", — сказал он в интервью "Российской газете".Ранее власти решили сократить срок действия ПЦР-исследования с 72 до 48 часов из-за особенностей нового омикрон-штамма.По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, пока в России не выявлено ни одного случая нового варианта вируса SARS-CoV-2. Тем не менее ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора уже разработал систему для его обнаружения. При этом, отмечала она, все применяемые в стране ПЦР-тесты работают и в случае заражения "омикроном".
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общество, здоровье - общество, коммунарка (москва), россия, денис проценко
16:14 02.12.2021 (обновлено: 17:44 02.12.2021)
 
Проценко рассказал о ложноотрицательных ПЦР-тестах на COVID-19

Главврач больницы в Коммунарке Проценко: ложноотрицательные ПЦР-тесты фиксируются в 30%

© РИА Новости / Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкДенис Проценко
Денис Проценко - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Ложноотрицательные ПЦР-тесты на коронавирус фиксируются почти в трети случаев, сообщил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
По его словам, упустить начало разрушительного действия инфекции очень просто.
Девушка во время ПЦР-теста на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
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"Дело в том, что даже при наличии клиники ковида ПЦР может быть отрицательным. Ложноотрицательные ответы на этот тест фиксируются почти в 30 процентах случаев. И не только у нас — это мировая статистика", — сказал он в интервью "Российской газете".
Ранее власти решили сократить срок действия ПЦР-исследования с 72 до 48 часов из-за особенностей нового омикрон-штамма.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, пока в России не выявлено ни одного случая нового варианта вируса SARS-CoV-2. Тем не менее ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора уже разработал систему для его обнаружения. При этом, отмечала она, все применяемые в стране ПЦР-тесты работают и в случае заражения "омикроном".
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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ОбществоЗдоровье - ОбществоКоммунарка (Москва)РоссияДенис Проценко
 
 
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