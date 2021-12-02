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Прокуратура возбудила 25 дел против руководства шахты "Листвяжная"

Прокуратура возбудила 25 дел против руководства шахты "Листвяжная" - РИА Новости, 02.12.2021

Прокуратура возбудила 25 дел против руководства шахты "Листвяжная"

Прокуроры инициировали возбуждение 25 административных дел в отношении руководства шахты "Листвяжная" в Кемеровской области, сообщил генеральный прокурор РФ... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T18:34

2021-12-02T18:34

2021-12-02T18:34

происшествия

кемеровская область

белово

владимир путин

генеральная прокуратура рф

игорь краснов

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Прокуроры инициировали возбуждение 25 административных дел в отношении руководства шахты "Листвяжная" в Кемеровской области, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов."Помимо возбужденных уголовных дел прокурорами инициировано привлечение руководства шахты к административной ответственности и дисквалификации. Всего возбуждено 25 дел. По каждому из них мы добьемся справедливого решения", - сказал Краснов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.

кемеровская область

белово

россия

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происшествия, кемеровская область, белово, владимир путин, генеральная прокуратура рф, игорь краснов, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе