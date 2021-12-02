https://ria.ru/20211202/proizvodstvo-1761786792.html

Липецкая область наращивает производство тепличных овощей

Липецкая область наращивает производство тепличных овощей - РИА Новости, 02.12.2021

Липецкая область наращивает производство тепличных овощей

За 11 месяцев текущего года аграрии Липецкой области собрали 146,5 тысячи тонн овощей закрытого грунта и салата. Всего до конца года они планируют собрать 170... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T12:11

2021-12-02T12:11

2021-12-02T12:11

липецкая область

экономика

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 2 дек – РИА Новости. За 11 месяцев текущего года аграрии Липецкой области собрали 146,5 тысячи тонн овощей закрытого грунта и салата. Всего до конца года они планируют собрать 170 тысяч тонн, что на 23,5 тысячи тонн больше, чем в прошлом году, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Губернатор отметил, что в этом году овощеводы увеличили посадочные площади под томаты, в результате чего урожай помидоров вырос почти в полтора раза и сравнялся с урожаем огурцов, которых традиционно в липецких теплицах сажали больше.По оперативным данным областного управления сельского хозяйства, в четырех теплицах региона с круглогодичным циклом выращивания за одиннадцать месяцев текущего года получены 73,6 тысячи тонн огурцов, около 72 тысяч тонн томатов и тысяча тонн или 4,5 миллиона штук кочанов салата.С 2014 года валовой сбор тепличных овощей в Липецкой области вырос в 25 раз, что позволяет субъекту уже несколько лет занимать лидирующие позиции в стране. Положительный опыт липецких овощеводов был недавно отмечен на федеральном уровне. Свои овощи они поставляют как в российские регионы, так и на рынки европейских стран."Мы не планируем останавливаться на достигнутом и будем продолжать планомерно наращивать темпы производства тепличных овощей, обеспечивая рынок качественным товаром", - отметил глава региона Игорь Артамонов.

https://ria.ru/20211109/agrarii-1758232867.html

липецкая область

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экономика, липецкая область, игорь артамонов