https://ria.ru/20211202/prognoz-1761770026.html

Saxo Bank представил "шокирующий прогноз" на следующий год

Saxo Bank представил "шокирующий прогноз" на следующий год - РИА Новости, 02.12.2021

Saxo Bank представил "шокирующий прогноз" на следующий год

Датский Saxo Bank рассказал, какие важные события ожидают мир в следующем году. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T11:06

2021-12-02T11:06

2021-12-02T13:52

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Датский Saxo Bank рассказал, какие важные события ожидают мир в следующем году.Компания ежегодно публикует "шокирующие прогнозы". В основном они касаются серии маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть весьма мощной "ударной волной". Это не официальный рыночный прогноз банка, а скорее предупреждение о возможных угрозах для инвесторов.Проблемы для СШАПо мнению авторов работы, США в следующем году ждут потрясения. Президентские выборы 2020 года напугали многих американцев, поскольку Дональд Трамп первоначально отказался признавать поражение. Это повлекло волну протестов и даже попытку предотвратить официальное обнародование результатов.Из-за этого в следующем году обстановка рискует накалиться до предела после выборов в сенат и палату представителей."Одна или обе стороны выступят против подтверждения голосования, в результате чего новый конгресс не сможет сформироваться и заседать в запланированный первый день – 3 января 2023 года. ... В начале 2023 года надвинется полномасштабный конституционный кризис", — указывается в прогнозе. Помимо этого, к концу 2022 года зарплата половины американцев с меньшими доходами вырастут на 15 процентов. С одной стороны, будет сказываться дефицит кадров, который образовался на фоне пандемии, с другой — попытки компаний найти мотивированных и квалифицированных сотрудников, которые на дефицитном рынке смогут диктовать свои условия.Как следствие, это еще больше подтолкнет инфляцию: к началу 2023 года она достигнет годового темпа выше 15% — впервые со времен Второй мировой войны. Федеральная резервная система "в отчаянной попытке усмирить" ее попробует ужесточить денежно-кредитную политику, но шаги уже окажутся запоздалыми, отмечают эксперты. По данным министерства труда США, инфляция в октябре 2021 года составила 6,2% в годовом выражении — это наиболее высокий показатель за 30 лет. Она резко повысилась за счет восстановления экономики, вливания в нее средств конгрессом и ФРС, а также нарушений в цепочке производственных поставок. При этом глава ФРС Джером Пауэлл в ноябре признал, что инфляцию пора перестать называть временной.Новая холодная войнаГиперзвуковое оружие сделает устаревшей традиционную и даже ядерную военную технику, в 2022 году может начаться массовая гонка вооружений, в которую включатся Россия, США, Китай, ЕС и Индия, утверждают эксперты банка.По мнению авторов прогноза, в 2022 году, "судя по приоритетам финансирования", именно гиперзвук и космос станут "сердцем" нового этапа углубления соперничества между США и Китаем – как на экономическом, так и на военном фронтах. К наращиванию вооружений присоединятся и другие крупные державы.Также отмечается, что новое оружие может пошатнуть веру в принцип взаимного гарантированного уничтожения в случае ядерной войны, поскольку скорость и маневренность гиперзвуковых технологий порождает веру в то, что превосходящая оборона может полностью предотвратить атаку и даже создать новые возможности для нанесения первого удара.Революция в медицинеУченые в 2022 году совершат прорыв в биомедицине, который далее позволит увеличить среднюю продолжительность жизни на 25 лет, но это может привести к масштабным экологическим и финансовым кризисам, полагают в Saxo Bank.Новое средство может замедлить старение и даже омолодить уже постаревшие клетки, поэтому в будущем 80-летний возраст станет новым 50-летним, ждут эксперты. "Представьте себе, что почти каждый может рассчитывать на то, что будет жить в среднем до 115 лет и быть здоровым. Что это будет значить для частных и государственных пенсий или даже для самой возможности и желания выйти на пенсию? А как насчет цены для нашей планеты, если она будет поддерживать миллиарды людей, не говоря уже о доступности продуктов питания?" — задаются вопросом аналитики. Кроме того, они ставят этический вопрос: гуманным ли будет, если "коктейль" смогут получить не все. "Иными словами, как с этим справятся наша система этических ценностей, политические системы и сама планета?" — поинтересовались они. Падение Facebook и SpotifySaxo Bank ожидает, что проблемы, с которыми столкнулся Facebook, с течением времени только усугубятся. Аналитики отмечают, что в последние годы молодое поколение покидает соцсеть: если в 2012 году 94% подростков имели там учетную запись, то сегодня — только 27%. При этом тинейджеры уже проводят в TikTok в два–три раза больше времени, чем в самом молодом активе Facebook — Instagram."В 2022 году инвесторы поймут, что Meta стремительно теряет молодое поколение и, следовательно, будущий потенциал и прибыльность компании", — указывается в прогнозе. Чтобы спасти положение, Meta попытается купить Snapchat или TikTok и вложит миллиарды долларов "в создание жуткой Метавселенной". "План будут пытаться реализовать изо всех сил, поскольку молодое поколение будет уходить с платформы все интенсивнее", — прогнозируют эксперты. У Spotify проблемы могут возникнуть из-за технологии невзаимозаменяемых токенов или NFT, которые в 2021 году приобрели широкую популярность у инвесторов. Она может найти популярность среди музыкантов, которые сейчас вынуждены делиться прибылью со стриминговыми сервисами. Блокчейн-контракты позволят убрать это звено из цепочки.Отказ от зеленой революцииВ банке также считают, что в 2022 году мировому сообществу придется повременить с революцией в энергообеспечении. "Осознавая инфляционную угрозу, исходящую от роста цен на сырьевые товары, и риск крушения "экономического локомотива" из-за нереалистичных сроков перехода к зеленой энергии, директивные органы откажутся от целей по нормализации климата", — указывается в прогнозе. Чтобы побудить производителей "к обеспечению адекватного количества ресурсов по разумным ценам", придется ослабить "инвестиционную бюрократию" на пять лет для добычи нефти и на десять лет — для природного газа.Согласно Международному энергетическому агентству, амбициозная цель по достижению чистых, нулевых выбросов к 2050 году потребует снижения потребления нефти и природного газа в общем на 29% и 10% к 2030 году с последующим резким снижением. Разработчики уже начали сокращать добычу и разведку, однако цены на энергоносители выросли. Вместе с ними подорожали и промышленные металлы, необходимые для перехода.

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