https://ria.ru/20211202/prazdnik-1761750981.html

Страховщик рассказал, какие травмы россияне чаще получают в праздники

Страховщик рассказал, какие травмы россияне чаще получают в праздники - РИА Новости, 02.12.2021

Страховщик рассказал, какие травмы россияне чаще получают в праздники

Наиболее частые обращения, связанные с травмами, в новогодние праздники происходят из-за несчастных случаев, россияне чаще всего обращаются с переломами рук и... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T09:08

2021-12-02T09:08

2021-12-02T09:08

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Наиболее частые обращения, связанные с травмами, в новогодние праздники происходят из-за несчастных случаев, россияне чаще всего обращаются с переломами рук и ног, рассказали РИА Новости эксперты страхового дома ВСК.Чаще всего россияне в период новогодних праздников обращаются с переломами - 19% страховых случаев, в основном ломали руки и ноги, также были зафиксированы единичные случае переломов носа. Также в праздничный период распространенными травмами среди россиян являются ушибы конечностей и головы – 10% происшествий, уточнили они."Кроме того, ряд обращений за компенсацией в зимний период связан с занятиями спортом (7% случаев) и курьезными ЧП – падениями дома и на улице, повреждением глаз. Так, житель Перми получил компенсацию из-за травмы, связанной с падением бутылки на ногу, а житель Уфы получил увечья из-за падения на него стола", - рассказали эксперты.Следствием перечисленных травм в основном является временная нетрудоспособность, и только 3% компенсаций в результате несчастного случая осуществляются по риску смерти, добавили в ВСК."Период новогодних праздников, традиционно, связан с ростом количества несчастных случаев. Чаще всего – это бытовые происшествия, в результате которых человек временно теряет трудоспособность, однако наличие страховой защиты может стать хорошим инструментом для того, чтобы снизить нагрузку на семейный бюджет", - отметил руководитель центра урегулирования претензий страхового дома ВСК Владимир Антипов.

https://radiosputnik.ria.ru/20211201/podarki-1761644448.html

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новый год