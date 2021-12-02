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Страховщик рассказал, какие травмы россияне чаще получают в праздники
Страховщик рассказал, какие травмы россияне чаще получают в праздники - РИА Новости, 02.12.2021
Страховщик рассказал, какие травмы россияне чаще получают в праздники
Наиболее частые обращения, связанные с травмами, в новогодние праздники происходят из-за несчастных случаев, россияне чаще всего обращаются с переломами рук и... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T09:08
2021-12-02T09:08
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Наиболее частые обращения, связанные с травмами, в новогодние праздники происходят из-за несчастных случаев, россияне чаще всего обращаются с переломами рук и ног, рассказали РИА Новости эксперты страхового дома ВСК.Чаще всего россияне в период новогодних праздников обращаются с переломами - 19% страховых случаев, в основном ломали руки и ноги, также были зафиксированы единичные случае переломов носа. Также в праздничный период распространенными травмами среди россиян являются ушибы конечностей и головы – 10% происшествий, уточнили они."Кроме того, ряд обращений за компенсацией в зимний период связан с занятиями спортом (7% случаев) и курьезными ЧП – падениями дома и на улице, повреждением глаз. Так, житель Перми получил компенсацию из-за травмы, связанной с падением бутылки на ногу, а житель Уфы получил увечья из-за падения на него стола", - рассказали эксперты.Следствием перечисленных травм в основном является временная нетрудоспособность, и только 3% компенсаций в результате несчастного случая осуществляются по риску смерти, добавили в ВСК."Период новогодних праздников, традиционно, связан с ростом количества несчастных случаев. Чаще всего – это бытовые происшествия, в результате которых человек временно теряет трудоспособность, однако наличие страховой защиты может стать хорошим инструментом для того, чтобы снизить нагрузку на семейный бюджет", - отметил руководитель центра урегулирования претензий страхового дома ВСК Владимир Антипов.
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новый год
09:08 02.12.2021
 
Страховщик рассказал, какие травмы россияне чаще получают в праздники

В новогодние праздники россияне чаще всего обращаются с переломами рук и ног

© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкВетка сосны
Ветка сосны - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Наиболее частые обращения, связанные с травмами, в новогодние праздники происходят из-за несчастных случаев, россияне чаще всего обращаются с переломами рук и ног, рассказали РИА Новости эксперты страхового дома ВСК.
"В период новогодних праздников проблемы со здоровьем россиян чаще всего связаны с несчастными случаями – 81% обращений в страховые компании. На втором месте – различные болезни (18,5%), включая COVID-19 (на долю коронавируса в прошлом году пришлось около половины обращений по данному риску)", - отметили они.
Чаще всего россияне в период новогодних праздников обращаются с переломами - 19% страховых случаев, в основном ломали руки и ноги, также были зафиксированы единичные случае переломов носа. Также в праздничный период распространенными травмами среди россиян являются ушибы конечностей и головы – 10% происшествий, уточнили они.
"Кроме того, ряд обращений за компенсацией в зимний период связан с занятиями спортом (7% случаев) и курьезными ЧП – падениями дома и на улице, повреждением глаз. Так, житель Перми получил компенсацию из-за травмы, связанной с падением бутылки на ногу, а житель Уфы получил увечья из-за падения на него стола", - рассказали эксперты.
Следствием перечисленных травм в основном является временная нетрудоспособность, и только 3% компенсаций в результате несчастного случая осуществляются по риску смерти, добавили в ВСК.
"Период новогодних праздников, традиционно, связан с ростом количества несчастных случаев. Чаще всего – это бытовые происшествия, в результате которых человек временно теряет трудоспособность, однако наличие страховой защиты может стать хорошим инструментом для того, чтобы снизить нагрузку на семейный бюджет", - отметил руководитель центра урегулирования претензий страхового дома ВСК Владимир Антипов.
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