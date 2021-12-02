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Россия и Германия устроили сговор, чтобы поставить на колени всю Европу
На Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2" - РИА Новости, 02.12.2021
Россия и Германия устроили сговор, чтобы поставить на колени всю Европу
Россия и Германия нарочно "затягивают" открытие "Северного потока — 2" благодаря приостановке сертификации газопровода, написал в статье для издания "Главред"... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T02:46
2021-12-02T10:59
экономика
в мире
украина
москва
владимир путин
еврокомиссия
газпром
валентин землянский
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Россия и Германия нарочно "затягивают" открытие "Северного потока — 2" благодаря приостановке сертификации газопровода, написал в статье для издания "Главред" эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский.По его мнению, Москва может делать это из "корыстных побуждений".Украинский эксперт считает, что текущая ситуация на газовом рынке в Европе якобы "устраивает" Газпром."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров топлива в год. Строительство завершилось в сентябре.Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве основного оператора трубы. Противники считают, что это противоречит обновленной Газовой директиве ЕС, согласно которой добычей и поставками должны заниматься разные компании. Однако, по мнению Москвы, к моменту изменения правил в проект были сделаны миллиардные инвестиции с учетом прежней правовой ситуации.Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNA) 16 ноября приостановило начатую 8 сентября сертификацию Nord Stream 2 AG до выполнения необходимых требований. Так, независимым оператором должна быть немецкая компания, в то время как Nord Stream 2 AG зарегистрирована в Швейцарии. Чтобы пройти процедуру и запустить газопровод, она должна создать "дочку", которая будет управлять немецким участком трубы.Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета. Эксперты связывали это с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. Как отметил президент России Владимир Путин, дефицит газа на европейском рынке стал результатом экономической политики Еврокомиссии.
https://ria.ru/20211122/zasluga-1760104850.html
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экономика, в мире, украина, москва, владимир путин, еврокомиссия, газпром, валентин землянский, балтийское море, северный поток — 2, россия, nord stream 2 ag
02:46 02.12.2021 (обновлено: 10:59 02.12.2021)
 
На Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2"

Эксперт Землянский: РФ и ФРГ специально задерживают сертификацию "Северного потока — 2"

© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinОбъекты на участке берегового пересечения газопровода "Северный поток — 2" в России
Объекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток — 2 в России - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Россия и Германия нарочно "затягивают" открытие "Северного потока — 2" благодаря приостановке сертификации газопровода, написал в статье для издания "Главред" эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский.
По его мнению, Москва может делать это из "корыстных побуждений".
"Ведь процесс сертификации газопровода происходит далеко не впервые, условия те же, но почему-то ни немецкие юристы, ни российские не поняли того, что оператор газопровода должен быть зарегистрирован в Германии. Соответственно, наверняка об этом нюансе знали, но сознательно пошли на это нарушение", — утверждает Землянский.
Украинский эксперт считает, что текущая ситуация на газовом рынке в Европе якобы "устраивает" Газпром.
"Для них принципиально, чтобы сертификация проходила в сугубо правовом поле, плюс получать дополнительные дивиденды от ситуации, которая сложилась на европейском рынке", — заключил автор публикации.
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров топлива в год. Строительство завершилось в сентябре.
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Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве основного оператора трубы. Противники считают, что это противоречит обновленной Газовой директиве ЕС, согласно которой добычей и поставками должны заниматься разные компании. Однако, по мнению Москвы, к моменту изменения правил в проект были сделаны миллиардные инвестиции с учетом прежней правовой ситуации.
Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNA) 16 ноября приостановило начатую 8 сентября сертификацию Nord Stream 2 AG до выполнения необходимых требований. Так, независимым оператором должна быть немецкая компания, в то время как Nord Stream 2 AG зарегистрирована в Швейцарии. Чтобы пройти процедуру и запустить газопровод, она должна создать "дочку", которая будет управлять немецким участком трубы.
Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета. Эксперты связывали это с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. Как отметил президент России Владимир Путин, дефицит газа на европейском рынке стал результатом экономической политики Еврокомиссии.
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ЭкономикаВ миреУкраинаМоскваВладимир ПутинЕврокомиссияГазпромВалентин ЗемлянскийБалтийское мореСеверный поток — 2РоссияNord Stream 2 AG
 
 
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