https://ria.ru/20211202/potok-1761741208.html

Россия и Германия устроили сговор, чтобы поставить на колени всю Европу

На Украине раскрыли "обман" России и ФРГ с "Северным потоком — 2" - РИА Новости, 02.12.2021

Россия и Германия устроили сговор, чтобы поставить на колени всю Европу

Россия и Германия нарочно "затягивают" открытие "Северного потока — 2" благодаря приостановке сертификации газопровода, написал в статье для издания "Главред"... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T02:46

2021-12-02T02:46

2021-12-02T10:59

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газпром

валентин землянский

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Россия и Германия нарочно "затягивают" открытие "Северного потока — 2" благодаря приостановке сертификации газопровода, написал в статье для издания "Главред" эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский.По его мнению, Москва может делать это из "корыстных побуждений".Украинский эксперт считает, что текущая ситуация на газовом рынке в Европе якобы "устраивает" Газпром."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров топлива в год. Строительство завершилось в сентябре.Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве основного оператора трубы. Противники считают, что это противоречит обновленной Газовой директиве ЕС, согласно которой добычей и поставками должны заниматься разные компании. Однако, по мнению Москвы, к моменту изменения правил в проект были сделаны миллиардные инвестиции с учетом прежней правовой ситуации.Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNA) 16 ноября приостановило начатую 8 сентября сертификацию Nord Stream 2 AG до выполнения необходимых требований. Так, независимым оператором должна быть немецкая компания, в то время как Nord Stream 2 AG зарегистрирована в Швейцарии. Чтобы пройти процедуру и запустить газопровод, она должна создать "дочку", которая будет управлять немецким участком трубы.Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета. Эксперты связывали это с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. Как отметил президент России Владимир Путин, дефицит газа на европейском рынке стал результатом экономической политики Еврокомиссии.

https://ria.ru/20211122/zasluga-1760104850.html

https://ria.ru/20211201/gaz-1761657587.html

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