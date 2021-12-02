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Проблемы в работе посольств России и США можно быстро решить, заявил Лавров
Проблемы в работе посольств России и США можно быстро решить, заявил Лавров - РИА Новости, 02.12.2021
Проблемы в работе посольств России и США можно быстро решить, заявил Лавров
Проблемы в функционировании посольств РФ и США можно быстро решить, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T13:56
2021-12-02T13:56
2021-12-02T13:56
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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СТОКГОЛЬМ, 2 дек - РИА Новости. Проблемы в функционировании посольств РФ и США можно быстро решить, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Проблемы, с которыми сталкиваются дипломаты России в США, ну и в ответ мы вынуждены были стремиться создать аналогичные сопоставимые условия для дипломатов американских в нашей стране... Я считаю, что это одна из тех тем, которую можно очень быстро решить и послать сигнал, что мы все-таки можем договариваться", - сказал Лавров на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
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в мире, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, энтони блинкен, россия
Проблемы в работе посольств России и США можно быстро решить, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: проблемы в функционировании посольств России и США можно быстро решить