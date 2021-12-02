https://ria.ru/20211202/posolstva-1761814071.html

Проблемы в работе посольств России и США можно быстро решить, заявил Лавров

Проблемы в работе посольств России и США можно быстро решить, заявил Лавров - РИА Новости, 02.12.2021

Проблемы в работе посольств России и США можно быстро решить, заявил Лавров

Проблемы в функционировании посольств РФ и США можно быстро решить, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T13:56

2021-12-02T13:56

2021-12-02T13:56

в мире

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

энтони блинкен

россия

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СТОКГОЛЬМ, 2 дек - РИА Новости. Проблемы в функционировании посольств РФ и США можно быстро решить, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Проблемы, с которыми сталкиваются дипломаты России в США, ну и в ответ мы вынуждены были стремиться создать аналогичные сопоставимые условия для дипломатов американских в нашей стране... Я считаю, что это одна из тех тем, которую можно очень быстро решить и послать сигнал, что мы все-таки можем договариваться", - сказал Лавров на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

https://ria.ru/20211201/diplomaty-1761602657.html

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в мире, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, энтони блинкен, россия