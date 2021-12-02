https://ria.ru/20211202/poshliny-1761858467.html
Украина продлила пошлины на российские товары
Украина продлила пошлины на российские товары - РИА Новости, 02.12.2021
Украина продлила пошлины на российские товары
Кабинет министров Украины на заседании в четверг продлил на год действие спецпошлин на российские товары – до 31 декабря 2022 года, трансляция заседания шла на... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T16:24
2021-12-02T16:24
2021-12-02T16:27
экономика
украина
кабинет министров украины
россия
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КИЕВ, 2 дек - РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании в четверг продлил на год действие спецпошлин на российские товары – до 31 декабря 2022 года, трансляция заседания шла на YouTube-канале правительства.Правительство Украины в 2015 году ввело пошлины на большинство российских товаров, в том числе на дизельное топливо. Тарифы были установлены на уровне максимальных, которые разрешены ВТО. Минэкономики Украины сообщило, что украинские пошлины распространяются на все товары из РФ, кроме угля, кокса, бензина, сжиженного газа и фармацевтики. По данным ведомства, уплаченные суммы направляются в специальный фонд государственного бюджета, который впоследствии профинансирует меры по импортозамещению."В пункте 1 цифры и слова "до 31 декабря 2021 года" заменить словами и цифрами "до 31 декабря 2022 года", - говорится в постановлении.Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил кабмину "нейтрализовать негативное влияние" на экономику Украины в результате ограничительных мер Российской Федерации, в частности в отношении товаров, запрещенных и ограниченных для вывоза из России на территорию Украины".
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экономика, украина, кабинет министров украины, россия
16:24 02.12.2021 (обновлено: 16:27 02.12.2021)
Украина продлила пошлины на российские товары
Правительство Украины продлило до конца 2022 года пошлины на товары из России