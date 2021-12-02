https://ria.ru/20211202/popova-1761841388.html

Попова: решения о признании переболевших COVID-19 без обращения к врачу нет

Попова: решения о признании переболевших COVID-19 без обращения к врачу нет - РИА Новости, 02.12.2021

Попова: решения о признании переболевших COVID-19 без обращения к врачу нет

Решения по вопросу, признавать ли официально переболевших коронавирусом, которые не обращались к врачу, пока нет, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T15:36

2021-12-02T15:36

2021-12-02T15:36

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Решения по вопросу, признавать ли официально переболевших коронавирусом, которые не обращались к врачу, пока нет, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Хочу сказать, учитывая актуальность этого вопроса - если людей это волнует, значит этим надо плотно заниматься, что сейчас и делают специалисты и Министерства здравоохранения, и наших научно-исследовательских институтов", - добавила она, отметив, что важен вопрос, защищен ли человек, а не то, "что на бумаге написано".Кроме того, она отметила, что в скором времени будет завершена исследовательская работа, которая позволит выработать комплекс по оценке иммунитета, и это даст понимание, что переболевший, например, без обращения к врачу человек перенес заболевание и он защищен."Оценка этого иммунитета, формирование этой оценки - это научное исследование, которое сейчас проводится, уверена, что в ближайшие дни оно будет завершено и мы получим результат", - констатировала она.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии