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Попова: решения о признании переболевших COVID-19 без обращения к врачу нет
Попова: решения о признании переболевших COVID-19 без обращения к врачу нет - РИА Новости, 02.12.2021
Попова: решения о признании переболевших COVID-19 без обращения к врачу нет
Решения по вопросу, признавать ли официально переболевших коронавирусом, которые не обращались к врачу, пока нет, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T15:36
2021-12-02T15:36
2021-12-02T15:36
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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анна попова
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Решения по вопросу, признавать ли официально переболевших коронавирусом, которые не обращались к врачу, пока нет, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Хочу сказать, учитывая актуальность этого вопроса - если людей это волнует, значит этим надо плотно заниматься, что сейчас и делают специалисты и Министерства здравоохранения, и наших научно-исследовательских институтов", - добавила она, отметив, что важен вопрос, защищен ли человек, а не то, "что на бумаге написано".Кроме того, она отметила, что в скором времени будет завершена исследовательская работа, которая позволит выработать комплекс по оценке иммунитета, и это даст понимание, что переболевший, например, без обращения к врачу человек перенес заболевание и он защищен."Оценка этого иммунитета, формирование этой оценки - это научное исследование, которое сейчас проводится, уверена, что в ближайшие дни оно будет завершено и мы получим результат", - констатировала она.
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РИА Новости
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Попова: решения о признании переболевших COVID-19 без обращения к врачу нет
Глава Роспотребнадзора Попова: решения об признании переболевших без обращения к врачу нет
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости.
Решения по вопросу, признавать ли официально переболевших коронавирусом, которые не обращались к врачу, пока нет, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова
.
"Следующий этап - это достаточно определяемый уровень антител. И сегодня этот вопрос (признавать ли официально переболевших без обращения к врачу - ред.) стоит перед здравоохранением многих стран, как здесь быть. Однозначного решения на эту тему нет пока ни в одной стране мира", - сказала она в эфире радио "Комсомольская правда
".
"Хочу сказать, учитывая актуальность этого вопроса - если людей это волнует, значит этим надо плотно заниматься, что сейчас и делают специалисты и Министерства здравоохранения, и наших научно-исследовательских институтов", - добавила она, отметив, что важен вопрос, защищен ли человек, а не то, "что на бумаге написано".
Кроме того, она отметила, что в скором времени будет завершена исследовательская работа, которая позволит выработать комплекс по оценке иммунитета, и это даст понимание, что переболевший, например, без обращения к врачу человек перенес заболевание и он защищен.
"Оценка этого иммунитета, формирование этой оценки - это научное исследование, которое сейчас проводится, уверена, что в ближайшие дни оно будет завершено и мы получим результат", - констатировала она.