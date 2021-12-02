https://ria.ru/20211202/popova-1761838864.html

Попова заявила о сохранении охвата населения профилактическими прививками

Попова заявила о сохранении охвата населения профилактическими прививками - РИА Новости, 02.12.2021

Попова заявила о сохранении охвата населения профилактическими прививками

В период пандемии в РФ удалось сохранить удельный вес охвата профилактическими прививками, сообщила главный санитарный врач РФ Анна Попова. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T15:26

2021-12-02T15:26

2021-12-02T15:26

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. В период пандемии в РФ удалось сохранить удельный вес охвата профилактическими прививками, сообщила главный санитарный врач РФ Анна Попова."Нам удалось в эти два года, несмотря на все трудности преодоления пандемии, не снизить удельный вес охвата прививками детей и взрослых против кори, дифтерии, столбняка, гриппа, коклюша и целого ряда инфекций, которые есть в календаре, 12 уже сегодня прививок, это важно. Не многие страны в мире с этим справились", - сказала она в эфире радиостанции "Комсомольская правда".Также Попова добавила, что полиомиелита нет в Российской Федерации. Но существует усиленная профилактика возможных осложнений, так как вспышки болезни есть в странах Африки, Азии, а миграционные потоки сегодня достаточно интенсивные. Поэтому в России проводится подчищающая иммунизация против полиомелита.

https://ria.ru/20211202/popova-1761826091.html

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россия

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общество, азия, африка, здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус в россии